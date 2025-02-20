Трамп разочарован Зеленским и Украина виновата США: в Белом доме снова выдали серию громких заявлений

Высокопоставленные чиновники Белого дома дают брифинг в Вашингтоне. Они сделали несколько новых заявлений по Украине, международной политике и отмене санкций против России.

О главных тезисах администрации Дональда Трампа рассказывает 24 Канал.

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Новые заявления с Белого дома

Советник президента США по вопросам безопасности Майк Уолц заявил, что Соединенные Штаты могут вернуть мир.

Путин и Зеленский сказали Трампу, что только он может остановить эту войну,

– заявил Уолц.

Также чиновник отметил, что Дональд Трамп "очень разочарован президентом Зеленским", из-за ряда его действий. В частности, речь идет о якобы отказе президента Украины сесть за стол переговоров, а также об отмене соглашения о редкоземельных металлах.

Советник Трампа считает, что Владимир Зеленский должен вернуться за стол переговоров и все же заключить важное соглашение по оплате за военную помощь Украине. Он заявил, что стране это необходимо для гарантий безопасности.

Тот факт, что он не сел за стол переговоров, не принял то предложение (по соглашению о полезных ископаемых – 24 Канал), которое мы предлагали… Я думаю, он со временем его примет, и я очень надеюсь, что очень скоро,

– сказал советник по нацбезопасности.

По словам Майка Уолца, из Киева звучали неприемлемые высказывания с оскорблениями в сторону президента Трампа. Белый дом становится в защиту президента и требует от Украины больше благодарности.

Во-первых, должна быть глубокая благодарность за то, что сделали американский народ, налогоплательщики, что сделал Трамп в свой первый срок и что мы сделали после этого,

– отметил Уолц.

Ответа на вопрос, кто же все-таки виноват в войне в Украине – Зеленский или Путин – Майк Уолц ответа не дал. Также он не подтвердил информацию о том, что США прекращают поставлять в Украину оружие, но добавил, что "арсеналы США истощаются".

Советник Дональда Трампа также добавил, что Соединенные Штаты могут инфвестироваться в ресурсы Украины, в том числе полезные ископаемые. Эту "историческую возможность" Киеву предлагал министр финансов США.

Майк Уолц прокомментировал и отмену санкций против России.

Первый шаг, который мы сделаем – это вещи, которые соответствуют здравому смыслу, например, возобновим функционирование обоих наших посольств.

– отметил чиновник.

Советник президент США сказал, что в Украине идет война "в стиле Первой мировой" и активные бои происходят с обеих сторон.

Уолц снова отметил, что Дональд Трамп лучше всего может провести переговоры с Владимиром Путиным, несмотря на опасения, что США заставят Украину пойти на уступки. Кроме этого, он повторил слова Трампа о том, что война "никогда не должна была начаться", но Европа и предыдущие администрации США ее допустили.

Также Майк Уолц сказал, что треть стран-членов НАТО еще не достигла цели Альянса относительно 2% ВВП, которые будут тратиться на оборону.

Президент Трамп четко дал это понять, и минимальные потребности должны быть выполнены (до саммита НАТО в июне – 24 Канал),

– отметил советник президента США.

Отдельно пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп в понедельник встретит в Вашингтоне президента Франции Эмманюэля Макрона, а в четверг – премьер-министра Великобритании Кира Стармера.