Трамп объяснил, почему сначала позвонил Путину, а не Зеленскому

В среду, 12 февраля, состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Сразу после него американский президент позвонил Зеленскому.

Свою беседу с диктатором Трамп назвал "продуктивной". По словам политика, они "договорились работать вместе, посещать страны друг друга". Также было согласовано, чтобы команды немедленно начали переговоры, передает 24 Канал.

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Почему Трамп сначала говорил с Путиным, а потом с Зеленским

Рассказав о разговоре с Путиным Трамп пообещал сразу позвонить Зеленскому. Что собственно и сделал. По словам главы нашего государства, глава США проинформировал его о деталях своих переговоров с Путиным.

Американский лидер объяснил, почему выбрал именно такую очередность разговоров с украинским и российским президентами.

"Кто-то говорит, что надо было сначала позвонить Зеленскому. Я так не думаю. Надо сначала было выяснить, хочет ли Россия договариваться. Я знаю, что Зеленский готов к соглашению", – сказал журналистам политик.

Сам Владимир Зеленский заявил, что его не беспокоит тот факт, что Дональд Трамп сначала позвонил Владимиру Путину, поскольку это не свидетельствует о приоритетности России. Президент подчеркнул, что для Украины имеют значение не звонки, а встречи. Он считает, что сначала Украина и США на совместных встречах должны наработать план как остановить Путина, а после того уже встречаться с россиянами.