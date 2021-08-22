Трамп, согласовавший вывод войск из Афганистана, назвал это "огромной ошибкой"
Источник:Hindustan Times
Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в "капитуляции" перед "Талибаном". Он возмутился из-за того, что президент сперва начал выводить войска из Афганистана, а не эвакуировать американцев.
"Самая большая тактическая ошибка", – Трамп
45-тый президент США заявил, что действующий глава государства оставил американцев в Афганистане "на смерть". Он назвал это нарушением служебных обязанностей, которое нельзя простить.
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Это не был вывод, это была капитуляция. Извинится ли Байден за самую большую тактическую ошибку в истории, забрав военных перед нашими гражданами,
– сказал политик.
Заметим, Трамп резко критикует Байдена из-за ситуации в Афганистане. Однако именно его администрация в феврале 2020 года подписала соглашение с талибами о полном выходе из Афганистана. Трамп настаивал на мирных переговорах с афганским правительством. Когда же Байден в 2021 году назвал конечную дату вывода войск, боевики "Талибана" быстро захватили власть, которую афганские чиновники им отдали без боя.Обратите внимание! После захвата власти талибами, США эвакуировали из Афганистана 17 тысяч человек, из них 2,5 тысячи были американцами.
Ситуация в Афганистане: что надо знать
- Талибы захватили Кабул 15 августа. С тех пор местные жители боятся выходить на улицу, из-за побоев. Часть афганцев уже бежала из страны.
- Так, в США говорили, что могут принять до 30 тысяч беженцев из Афганистана. Их поместят на двух военных базах.
- Сейчас страны мира проводят эвакуацию своих граждан. Так, двумя бортами удалось вывезти 39 украинцев, еще 100 ждут спасения. Добавим, что эвакуировать людей сложно, ведь аэропорт заблокирован, а передвигаться по городу – опасно.
- Байден заверил, что не жалеет о своем решении. По его мнению, присутствие американских войск в стране больше неуместно.
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