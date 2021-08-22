Трамп, согласовавший вывод войск из Афганистана, назвал это "огромной ошибкой"

Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в "капитуляции" перед "Талибаном". Он возмутился из-за того, что президент сперва начал выводить войска из Афганистана, а не эвакуировать американцев.

"Самая большая тактическая ошибка", – Трамп

45-тый президент США заявил, что действующий глава государства оставил американцев в Афганистане "на смерть". Он назвал это нарушением служебных обязанностей, которое нельзя простить.

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Это не был вывод, это была капитуляция. Извинится ли Байден за самую большую тактическую ошибку в истории, забрав военных перед нашими гражданами,

– сказал политик.

Заметим, Трамп резко критикует Байдена из-за ситуации в Афганистане. Однако именно его администрация в феврале 2020 года подписала соглашение с талибами о полном выходе из Афганистана. Трамп настаивал на мирных переговорах с афганским правительством. Когда же Байден в 2021 году назвал конечную дату вывода войск, боевики "Талибана" быстро захватили власть, которую афганские чиновники им отдали без боя.

Ситуация в Афганистане: что надо знать

После захвата власти талибами, США эвакуировали из Афганистана 17 тысяч человек, из них 2,5 тысячи были американцами.

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