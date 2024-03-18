Трамп рассказал абсолютно вымышленную историю о "записи" своего звонка с Зеленским, – CNN

Дональд Трамп, бывший президент США, рассказал вымышленную историю о "записи" телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Произошло это на избирательном митинге в Огайо.

Трамп утверждал, что позволил демократам делать все более "дикие" заявления о содержании разговора с Зеленским, а затем "выпустил запись". По его словам, когда Нэнси Пелоси, тогдашняя спикер Палаты представителей, "услышала" эту запись, она была разъярена из-за того, что ее союзники обманули ее "ложными" описаниями звонка.

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Трампа поймали на лжи

Как отмечал Трамп, Пелоси якобы сказала своим людям: "Что вы меня втянули? Вы слышали этот разговор? Он (Трамп – 24 Канал) ничего такого не делал!"

Вместе с тем бывший президент США заверил, что ей ответили: "Давайте просто будем делать вид, что он это сделал, и продолжим двигаться вперед".

История Трампа – полная выдумка. Ни одна запись его разговора с Зеленским так и не была опубликована. Пелоси не могла рассердиться на своих союзников после того, как услышала запись разговора, потому что она никогда не слышала запись разговора,

– пишут в CNN.

Телефонные разговоры президентов США с иностранными лидерами обычно не записываются американской стороной. Вместо этого они фиксируются в письменной форме с помощью программного обеспечения и официальных лиц, которые слушают разговор.

О чем был телефонный разговор

Трамп пытается переписать реальность относительно телефонного разговора с Зеленским, во время которого он надавил на украинского президента. Разоблачили во лжи бывшего американского лидера журналисты издания CNN.

Собственно, бывший глава Белого дома говорил главе нашего государства проводить расследование в отношении Джо Байдена, который тогда был его потенциальным соперником на выборах президента США 2020 года.

Эта ложная история с упоминанием Пелоси, которую Трамп рассказал на своем митинге, была более драматичной версией лживых историй, что он распространял более четырех лет назад.

Александр Виндман, который был одним из чиновников, слушавших разговор Трампа с Зеленским, сообщил журналистам, что нет записи диалога.

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На митинге в Огайо Трамп сделал многочисленные другие ложные заявления. Он рассказал версию истории с "записью", одновременно критикуя политика-демократа Адама Шиффа, который сейчас баллотируется на пост сенатора США от Калифорнии.

Кроме того, на фоне этого Трамп продвигает безосновательную теорию заговора о якобы украинском вмешательстве в выборы 2016 года.