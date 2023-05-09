Трампа признали виновным в деле о попытке изнасилования

Суд в США признал бывшего президента Дональда Трампа виновным в деле о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэррол,

Трам должен выплатить компенсацию в размере 2 миллионов долларов Кэрролл. В США суд признал Трампа виновным и по делу о клевете по подавшей Кэррол.

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Что известно о деле Трампа

Федеральное жюри Манхэттена признало, что Трамп весной 1996 года совершил сексуальное насилие над Кэрролл в гардеробном универмаге.

Также Трампа признали виновным в клевете, когда он отрицал этот инцидент. Следовательно, к 2 миллионам присудили еще 3 миллиона долларов компенсации в пользу Кэрролл.

Ранее Трамп обратился в суд, попросив отложить рассмотрение дела о клевете на 4 недели. По его мнению, нужно было перенести разбирательство из-за повышенного внимания к процессу со стороны СМИ.

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