Тренируются ли украинские пилоты на самолетах F-16 в США: посол ответила

Соединенные Штаты проводят учения для украинских пилотов на западных истребителях. Наконец, наши летчики уже приступили к тренировкам непосредственно на самолетах F-16.

Об этом рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х, ранее известной как твиттер. Она также отметила поддержку, оказываемую Соединенными Штатами нашему государству, передает 24 Канал.

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Бринк подтвердила тренировку пилотов из Украины на F-16

Посол подчеркнула, что украинские пилоты уже сейчас тренируются на самолетах F-16. Это происходит на истребителях Военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Аризона.

Это важная часть развития противовоздушной обороны Украины,

– подчеркнула Бринк.

Она также отметила, что США гордятся тем, что вместе с европейскими партнерами они поддерживают Украину в защите от жестоких агрессивных действий России.

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