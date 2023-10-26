Тренируются ли украинские пилоты на самолетах F-16 в США: посол ответила
Источник:Бриджит Бринк
Соединенные Штаты проводят учения для украинских пилотов на западных истребителях. Наконец, наши летчики уже приступили к тренировкам непосредственно на самолетах F-16.
Об этом рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х, ранее известной как твиттер. Она также отметила поддержку, оказываемую Соединенными Штатами нашему государству, передает 24 Канал.
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Бринк подтвердила тренировку пилотов из Украины на F-16
Посол подчеркнула, что украинские пилоты уже сейчас тренируются на самолетах F-16. Это происходит на истребителях Военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Аризона.
Это важная часть развития противовоздушной обороны Украины,
– подчеркнула Бринк.
Она также отметила, что США гордятся тем, что вместе с европейскими партнерами они поддерживают Украину в защите от жестоких агрессивных действий России.
Обучение украинских пилотов на F-16: что известно
- Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркнула, что нидерландские истребители F-16 вскоре будут отправлены в учебный центр в Румынии. На западных истребителях должны тренироваться украинские пилоты.
- В то же время, Болгария присоединилась к авиационной коалиции и заявила, что тоже будет помогать с обучением наших пилотов на самолет F-16. В частности, болгарская сторона будет проводить курсы обучения иностранному языку.
- Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только одних истребителей F-16 для защиты украинского неба – мало. По его словам, Украине необходима многослойная система противовоздушной обороны.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что процесс обучения украинских пилотов на самолетах F-16 сейчас продолжается. Он подчеркнул, что это будет предусматривать работу в паре с инструктором и самостоятельные практики.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что самолеты F-16 кардинально изменят ситуацию на фронте в пользу Украины. Ведь эти западные истребители помогут значительно укрепить украинскую противовоздушную оборону.