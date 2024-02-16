Фосфорные снаряды и смог: 3-я ОШБр показала жуткое видео с Авдеевского коксохима

Сейчас в районе Авдеевки украинские защитники продолжают отражать мощные атаки врага. Недавно к ним присоединились бойцы Третьей штурмовой бригады, которые рассказали детали ведения борьбы.

О срочной передислокации Третьей штурмовой бригады в Авдеевку стало известно 15 февраля. В то же время объективная ситуация в населенном пункте остается угрожающей и нестабильной.

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Что происходит на территории коксохимического завода

Защитники 3-й отдельной штурмовой бригады рассказали, что российские захватчики активно используют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода.

По 60 авиационных бомб – днем и ночью, вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО. Непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествия пехоты противника,

– говорится в сообщении.

Впрочем, украинские подразделения продолжают достойно противостоять противнику, ведут оборону и наносят врагу рекордные потери.

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Как рассказал командир 2-го механизированного батальона, враг умышленно зажег цистерны с мазутом которые хранились на Авдеевском коксохимическом заводе. Ветер и давление постоянно меняются, поэтому этот дым затянул всю территорию вокруг объекта.

Сообщается, что во время горения это ядовитое вещество имеет крайне тяжелые последствия для здоровья и даже жизни наших бойцов. Случаи отравления среди личного состава постоянно растут.

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