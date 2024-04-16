Уничтожили 7 ракет: Зеленский сказал, сколько ракет летело на Трипольскую ТЭС
Во время массированной атаки 11 апреля россияне атаковали Трипольскую ТЭС в Киевской области. В результате ракетных ударов объект критической инфраструктуры был разрушен, ведь оккупанты выпустили по нему 11 ракет.
Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью PBS. Президент рассказал, что только часть ракет удалось сбить, другие же – попали в ТЭС, передает 24 Канал.
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Сколько ракет атаковало Трипольскую ТЭС
Во время массированной атаки 11 апреля всего запустил 42 ракеты различных типов. Как сообщил Зеленский, на Трипольскую ТЭС летело 11 ракет. Украинским защитникам удалось уничтожить 7 первых ракет, а остальные сбить не удалось.
Еще 4 российские ракеты сбить не удалось, ведь у украинских военных закончились боеприпасы для систем ПВО, которые защищали Трипольскую ТЭС.
Что известно об атаке на Трипольскую ТЭС
- Во время массированной атаки 11 апреля Россия в очередной раз била по энергетическим объектам. Тогда разрушения были зафиксированы в 5 областях: Харьковской, Запорожской, Одесской, Киевской и Львовской. Впоследствии в "Центрэнерго" сообщили, что во время массированного удара оккупанты полностью уничтожили Трипольскую ТЭС. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар в турбинном цехе.
- К счастью, во время этого обстрела энергетики и сотрудники ТЭС не пострадали. Они успели среагировать на сигнал об опасности.
- Трипольская ТЭС в Киевской области является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Она давала электроэнергию около 3 миллионам потребителей.
- После массированной атаки ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. В состав общества входят 3 ТЭС: Трипольская в Киевской области, Змиевская в Харьковской (ее уничтожили во время атаки 22 марта) и Углегорская в Донецкой области (она расположена на временно оккупированных территориях).
- В "Центрэнерго" также сообщали, что Трипольская ТЭС была защищена от падения обломков беспилотников и ракет. Впрочем, защитить любой объект от прямых ракетных попаданий невозможно, поэтому врагу удалось разрушить станцию.