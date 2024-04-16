Уничтожили 7 ракет: Зеленский сказал, сколько ракет летело на Трипольскую ТЭС

Во время массированной атаки 11 апреля россияне атаковали Трипольскую ТЭС в Киевской области. В результате ракетных ударов объект критической инфраструктуры был разрушен, ведь оккупанты выпустили по нему 11 ракет.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью PBS. Президент рассказал, что только часть ракет удалось сбить, другие же – попали в ТЭС, передает 24 Канал.

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Сколько ракет атаковало Трипольскую ТЭС

Во время массированной атаки 11 апреля всего запустил 42 ракеты различных типов. Как сообщил Зеленский, на Трипольскую ТЭС летело 11 ракет. Украинским защитникам удалось уничтожить 7 первых ракет, а остальные сбить не удалось.

Еще 4 российские ракеты сбить не удалось, ведь у украинских военных закончились боеприпасы для систем ПВО, которые защищали Трипольскую ТЭС.

Что известно об атаке на Трипольскую ТЭС