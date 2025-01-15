Россия подняла в воздух Ту-95МС: есть угроза ракетной атаки

Россия подняла свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в ночь на 15 января. По предварительной информации в воздухе находятся 6 бортов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Бомбардировщики, способные нести крылатые ракеты Х-101, движутся к пусковым рубежам.

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Ракетная угроза: в небо взлетели Ту-95МС

Перед 3 часами утра 15 января мониторинговые сообщества начали писать, что с Оленьи в России взлетели несколько стратегических бомбардировщиков авиации России Ту-95МС. Сообщали о разном количестве, от 3 до 6.

Воздушные силы через несколько минут подтвердили эту информацию: действительно, зафиксирован взлет группы Ту-95МС в Мурманской области. Военные призвали следить за следующими сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

По предварительным расчетам, если вылет боевой и состоятся пуски крылатых ракет из района Энгельса, тогда в нашем воздушном пространстве они будут около 05:20 – 06:00. Если же пуски будут из района Каспийского моря, ракеты долетят между 06:30 и 07:30.

Заметим, что предыдущая массированная ракетная атака на Украину состоялась 25 декабря 2024 года. Россия нанесла удар, в частности по энергетической инфраструктуре, последствиями были пожары и разрушения во многих областях.