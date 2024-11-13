Угроза ракетной атаки: враг поднял в воздух несколько Ту-95МС
Стратегическая авиация врага второй раз за неделю взлетела в воздух. Существует угроза очередного ракетного удара.
Об этом сообщили Воздушные силы после 3 утра 14 ноября, пишет 24 Канал. Речь идет о вылете до 6 бортов Ту-95МС.
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Что известно о ракетной угрозе 13 ноября
По состоянию на 4 утра группа бортов Ту-95МС преодолела половину пути до Саратовской области России, пишет monitor. Воздушные силы также написали, что зафиксирован взлет до 6 бортов Ту-95МС из Оленегорска. Ориентировочно в районе пусковых рубежей они будут в 05:00. О вылетах около 6 – 7 бортов Ту-95МС из Оленьи пишут мониторинговые сообщества. Вылет может быть боевым, а значит:
По состоянию на 4 утра группа бортов Ту-95МС преодолела половину пути до Саратовской области России, пишет monitor.
Воздушные силы также написали, что зафиксирован взлет до 6 бортов Ту-95МС из Оленегорска.
Ориентировочно в районе пусковых рубежей они будут в 05:00.
О вылетах около 6 – 7 бортов Ту-95МС из Оленьи пишут мониторинговые сообщества. Вылет может быть боевым, а значит: