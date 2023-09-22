Туда летела ракета: в Кременчуге слышали звуки взрыва

В Кременчуге сообщили о звуках взрыва. Ранее стало известно, что туда летит ракета.

Местные телеграмм-каналы Кремеенчука сообщают о взрыве. На территории Полтавской области продолжалась воздушная тревога.

Обратите внимание В ряде областей – тревога: Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кременчуга

Местные слышали звук взрыва

Жители города сообщили журналистам, что слышали звук взрыва.

Официального подтверждения этого пока нет.

Днем 22 сентября воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. Воздушные силы предупредили украинцев об угрозе.

Украинцев призывают находиться в укрытиях гражданской защиты, пока не известят об отбое. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Вероятно, в направлении Кременчуга летела ракета, выпущенная из комплекса "Искандер-К".

Россияне используют эти ракеты против прифронтовых городов. 21 сентября вечером российские военные обстреляли жилые дома в Курахово Донецкой области двумя ракетами "Искандер" . Число раненых возросло до 16.

Отмечается, что повреждены окна, фасады и кровли других многоквартирных домах, автомобили и гаражи. На месте продолжают работать спасатели. Продолжается разбор завалов.

По состоянию на 18.06 в Полтавской области объявили отбой.

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