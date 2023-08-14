Для Путина главное его безопасность: встретится ли российский диктатор с Эрдоганом
На последней неделе августа Владимир Путин может встретиться с Реджепом Эрдоганом в Турции. Однако российский диктатор, вероятно, так и не отважится на поездку.
Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман сказал 24 Каналу, что Путин переживает прежде всего за собственную безопасность.
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"Я сильно сомневаюсь, что Путин приедет в Турцию, потому что он просто боится. Как известно, главный мотив Путина – это собственная безопасность", – отметил Эйдман.
В то же время, объективной опасности для Путина в Турции нет. Поскольку Анкара не ратифицировала Римский устав, то не должна выдать российского диктатора Международному суду.Обратите внимание! Гаагский суд выдал ордер на арест Владимира Путина за незаконную депортацию украинских детей на территорию России.
От Эрдогана можно ожидать чего угодно
Президент Турции такой же диктатор, как и Путин, поэтому предсказать его действия сложно. Очевидно единственное – он пытается извлечь из этой ситуации как можно больше выгоды для себя.
"Если бы не важное геополитическое положение Турции, с Эрдоганом никто на Западе дел не имел бы. Поэтому от него можно ожидать чего угодно", – констатировал Эйдман.
Российско-турецкие отношения: последние новости
- Одной из тем возможной встречи Путина и Эрдогана станет возобновление зерновой сделки. Турецкого президента считают способным "уговорить" Путина.
- Чтобы продемонстрировать "серьезность" решения о выходе из зерновой сделки, Россия прибегла к провокации в Черном море. Страна-агрессор якобы остановила и осмотрела турецкий сухогруз под флагом Палау. Однако расследователи InformNapalm установили, что это был фейк.
- Ранее в турецком порту произошел взрыв, когда отгружали зерно. В результате инцидента пострадали люди. Представитель украинской разведки Андрей Юсов считает, что это могла быть диверсия России.