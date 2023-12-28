Обсудить блокаду на границе: Туск готовится к визиту в Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск не уточнил, когда состоится его визит в Киев. Впрочем, политик отметил, что во время него он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Польский Сейм 11 декабря выбрал Дональда Туска новым премьер-министром. Позже президент Польши Анджей Дуда принял присягу у нового правительства в президентском дворце в Варшаве.

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Туск посетит Украину

Премьер-министр Польши после заседания совета министров заявил польским журналистам, что планирует приехать в Украину, чтобы обсудить ситуацию на украинско-польской границе.

По словам премьер-министра Польши, ему "немного стыдно" говорить о блокаде в той ситуации, в которой сейчас находится украинский президент и вся Украина.

Неправильно ехать в Киев и весь визит посвящать польскому транспорту. Но мы подготовим этот визит так, чтобы во время моей встречи с президентом было понятно, чего мы хотим достичь.

– заверил Туск.

Он также добавил, что будет просить перевозчиков не блокировать пункты пропуска конкретно из-за войны, которую Россия ведет против Украины.

В то же время, Туск сказал, что ситуация с блокадой "драматическая", однако он будет делать все возможное, чтобы облегчить жизнь польских транспортных компаний.

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