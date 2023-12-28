Обсудить блокаду на границе: Туск готовится к визиту в Украину
Источник:TVN24
Премьер-министр Польши Дональд Туск не уточнил, когда состоится его визит в Киев. Впрочем, политик отметил, что во время него он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Польский Сейм 11 декабря выбрал Дональда Туска новым премьер-министром. Позже президент Польши Анджей Дуда принял присягу у нового правительства в президентском дворце в Варшаве.
Смотрите также Нет никакого ослабления: политтехнолог назвал три коалиции поддержки Украины
Туск посетит Украину
Премьер-министр Польши после заседания совета министров заявил польским журналистам, что планирует приехать в Украину, чтобы обсудить ситуацию на украинско-польской границе.
По словам премьер-министра Польши, ему "немного стыдно" говорить о блокаде в той ситуации, в которой сейчас находится украинский президент и вся Украина.
Неправильно ехать в Киев и весь визит посвящать польскому транспорту. Но мы подготовим этот визит так, чтобы во время моей встречи с президентом было понятно, чего мы хотим достичь.
– заверил Туск.
Он также добавил, что будет просить перевозчиков не блокировать пункты пропуска конкретно из-за войны, которую Россия ведет против Украины.
В то же время, Туск сказал, что ситуация с блокадой "драматическая", однако он будет делать все возможное, чтобы облегчить жизнь польских транспортных компаний.
Блокада на границе с Польшей: последние новости
- 20 декабря обнародовали информацию об ущербе, который терпит Украина через блокаду с Польшей. За последние 2 месяца потери нашей страны из-за ситуации на границе приблизились к показателю 1,5 миллиарда долларов. За ноябрь это значение было на уровне 860 миллионов долларов, в декабре – 620 миллионов долларов.
- 22 декабря стало известно, что Украина и Польша согласовали план для разблокировки границы. Заместитель министра инфраструктуры Польши Павел Ганцаж встретился с Сергеем Деркачем, замминистра инфраструктуры Украины. В украинском министерстве отметили, что на встрече удалось согласовать общие позиции, чтобы разблокировать границу.
- 23 декабря польские перевозчики прекратили протест на пункте пропуска "Шегыни – Медика". Фермеры согласились разблокировать границу при реализации дотации на закупку кукурузы, сохранения сельскохозяйственного налога на уровне этого года и продления кредитов ликвидности.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 26 декабря отметил, что в течение последних месяцев в отношениях между Украиной и Польшей наблюдалась напряженность из-за блокады общей границы польскими перевозчиками. По словам дипломата, говорить о перезагрузке отношений между Украиной и Польшей уместно, но только в экономическом плане.