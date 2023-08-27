Очень громко падает: Симоньян жалуется, что возле ее дома второй раз через неделю упал беспилотник

27 августа 2023, 20:31
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В России все чаще заявляют об атаках неизвестных дронов. На этот раз о "птичке" вблизи своего двора рассказала российская пропагандистка Маргарита Симоньян.

Российские СМИ пишут, что поклонница кремлевского режима Маргарита Симоньян сообщила о падении беспилотника вблизи ее дома. Это уже второй такой инцидент через неделю. 24 Канал.

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Беспилотник "приземлился" у дома Симоньян

Российская пропагандистка пожаловалась, что возле ее дома уже второй раз падает неизвестный дрон. О первом случае она поведала еще 21 августа.

Громко падает, хочу я вам сказать. В половине четвертого просыпаешься, только успев заснуть,
– сказала Симоньян.

В то же время, по ее словам, у "террористов", желающих добиться отказа от "специальной военной операции", ничего не получится. Она считает, что целью атак дронов является посеять панику среди населения и заставить его попросить Путина прекратить войну.

"Мы не дадим заднюю. У нас вообще тормоза откажут, останется только педаль газа", – сказала российская пропагандистка.

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Автор: Вікторія Кульженко