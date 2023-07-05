Папа интернирован в Турцию: у защитника Азовстали "Калины" родилась дочь

У украинского военного Святослава "Калины" Паламара родилась дочь. Заместитель командира "Азова" находится в Турции, куда их интернировали после обмена.

Радостная весть о рождении дочери появилась 4 июля. Девочка в семье защитника "Азовстали" родилась 2 июля в Тернополе.

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Что известно о пополнении в семье "Калины"

2 июля в Тернополе в семье заместителя командира "Азова" Святослава "Калины" Паламара, который после российского плена временно интернирован в Турцию, и его жены Антонины родилась дочь по имени Квитослава!

– отметили в Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Там рассказали, что пара уже воспитывает сына Лукьяна, родившегося в 2016 году в Мариуполе.

Ассоциация семей защитников "Азовстали" поздравила счастливых родителей с пополнением в семье и заверила – верят, что "Калина" скоро вернется в Украину и сможет встретиться со своей семьей.

Обратите внимание! Украина сумела вернуть часть защитников "Азовстали" во время обмена 21 сентября 2022 года. Тогда из российского плена вернулось 215 человек, включая командиров "Азова". Однако последних интернировали в Турцию.

Владимир Зеленский отмечал, что 5 командиров будут находиться под личной протекцией президента Турции на время до конца войны. Однако их семьям обеспечили возможность с ними видеться. В Турции находятся:

Сергей Волынский;

Святослав Паламарь;

Денис Прокопенко;

Олег Хоменко;

Денис Шлега.

Что известно о "Калине"