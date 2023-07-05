Папа интернирован в Турцию: у защитника Азовстали "Калины" родилась дочь
Источник:Ассоциация семей защитников "Азовстали"
У украинского военного Святослава "Калины" Паламара родилась дочь. Заместитель командира "Азова" находится в Турции, куда их интернировали после обмена.
Радостная весть о рождении дочери появилась 4 июля. Девочка в семье защитника "Азовстали" родилась 2 июля в Тернополе.
Смотрите также Вернуть к родным стальным борцам, - "Калина" из "Азова" посвятил собратьям стих
Что известно о пополнении в семье "Калины"
2 июля в Тернополе в семье заместителя командира "Азова" Святослава "Калины" Паламара, который после российского плена временно интернирован в Турцию, и его жены Антонины родилась дочь по имени Квитослава!
– отметили в Ассоциации семей защитников "Азовстали".
Там рассказали, что пара уже воспитывает сына Лукьяна, родившегося в 2016 году в Мариуполе.
Ассоциация семей защитников "Азовстали" поздравила счастливых родителей с пополнением в семье и заверила – верят, что "Калина" скоро вернется в Украину и сможет встретиться со своей семьей.
Обратите внимание! Украина сумела вернуть часть защитников "Азовстали" во время обмена 21 сентября 2022 года. Тогда из российского плена вернулось 215 человек, включая командиров "Азова". Однако последних интернировали в Турцию.
Владимир Зеленский отмечал, что 5 командиров будут находиться под личной протекцией президента Турции на время до конца войны. Однако их семьям обеспечили возможность с ними видеться. В Турции находятся:
- Сергей Волынский;
- Святослав Паламарь;
- Денис Прокопенко;
- Олег Хоменко;
- Денис Шлега.
Что известно о "Калине"
- 40-летний Святослав Паламарь родом из Николаева Львовской области. Он учился в Львовском торгово-экономическом университете. Окончил его после академотпуска, который брал, чтобы служить в армии. Работал коммерческим директором на предприятии.
- Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. На войне Калина с 2014 года.
- Во время обороны "Азовстали" 20 апреля 2022 года заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь рассказывал о ситуации на заводе. В частности, заявлял, что в "Азове" готовы к эвакуации ради спасения личного состава.
- Впоследствии 8 мая 2022 года он рассказывал 24 Каналу, что гражданские эвакуировали ценой жизни военных. Тогда "Калина" заявлял, что наши военные заслужили эвакуацию.
- Уже после освобождения из плена Святослав Паламарь поблагодарил всех защитников Украины.
- 1 октября 2022 года "Калина" получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".