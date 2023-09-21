Снаряды не разрываются: ISW проанализировал "истерические контратаки" россиян под Бахмутом

Оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции на Бахмутском направлении. В частности, прибегают к "истерическим контратакам".

Захватчики и российские милблогеры рассказали, что военное командование отдает приказ оккупантам осуществить "непродуманные и безосновательные" контратаки на южном фланге Бахмута, чтобы срочно вернуть утраченные позиции. Об этом говорится в аналитическом отчете ISW, пишет 24 Канал.

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Оккупанты жалуются, что их снаряды "не разрываются"

Элементы 1-го батальона 1442 полка Алтайского края (мобилизованная часть) опубликовали видеообращение. Российские солдаты утверждают, что покинули военную технику в районе Клещеевки после того, как получили приказ военного командования сформировать штурмовую группу и наступать на Бахмутском направлении.

Оккупанты отметили, что агрессор начал перебрасывать на передовую разного рода личный состав, в том числе солдат, которые сейчас отдыхают в тылу, не обеспечив их достаточным количеством исправных артиллерийских снарядов.

Военнослужащие отметили, что их снаряды не разрываются при выстреле, что, вероятно, является симптомом попыток российского оборонно-промышленного комплекса ускорить производство снарядов и пропускать для этого меры контроля качества,

– отметили в ISW.

Также оккупанты ныли, что подразделение страдает от низкого морального духа после того, как услышали сообщение, что украинские силы уничтожили большую часть российского полка и почти всю отступившую в этом районе штурмовую группу.

Кроме того, бойцы страны-агрессора утверждали, что якобы не имеют подготовленных оборонительных позиций и вынуждены полагаться на стрелковое оружие.

"Истерические" контратаки истощают российские ресурсы и резервы

Родственники личного состава 1442 полка ранее обращались к Владимиру Путину после того, как российское военное командование избило войска за отказ совершить штурм 14 сентября.

Кстати, российский милблогер обвинил российское военное командование в том, что оно отдало приказ оккупантам отбить Андреевку и окрестности без создания "надлежащих условий для таких контратак".

Милблогер утверждал, что российское военное командование планировало "слабые" контратаки и не предоставляло точные разведданные российским штурмовым подразделениям. Милблогер отметил, что российским войскам также не хватает артиллерийской поддержки, а "истерические" контратаки истощают российские ресурсы и резервы,

– добавили в Институте изучения войны.

Также милблогер утверждал, что российская оборона на близлежащих высотах в районе Андреевки разрушена, и, вероятно, усилия российского военного командования вернуть утраченные позиции мешают оккупантам подготовить новые оборонительные позиции на южном фланге Бахмута.

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У агрессора кризис возле Бахмута