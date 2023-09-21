Загарбники та російські мілблогери розповіли, що військове командування віддає наказ окупантам здійснити "непродумані та безпідставні" контратаки на південному фланзі Бахмута, аби терміново повернути втрачені позиції. Про це йдеться в аналітичному звіті ISW, пише 24 Канал.

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Окупанти скаржаться, що їхні снаряди "не розриваються"

Елементи 1-го батальйону 1442-го полку Алтайського краю (мобілізована частина) опублікували відеозвернення. Російські солдати стверджують, що покинули військову техніку в районі Кліщіївки після того, як отримали наказ військового командування сформувати штурмову групу і наступати на Бахмутському напрямку.

Окупанти зазначили, що агресор почав перекидати на передову різного роду особовий склад, зокрема солдатів, які зараз відпочивають у тилу, не забезпечивши їх достатньою кількістю справних артилерійських снарядів.

Військовослужбовці зазначили, що їхні снаряди не розриваються під час пострілу, що, ймовірно, є симптомом спроб російського оборонно-промислового комплексу пришвидшити виробництво снарядів і пропускати для цього заходи контролю якості,

– зауважили в ISW.

Також окупанти нили, що підрозділ страждає від низького морального духу після того, як почули повідомлення, що українські сили знищили більшу частину російського полку та майже всю штурмову групу, яка відступила в цьому районі.

Окрім того, бійці країни-агресора стверджували, що нібито не мають підготовлених оборонних позицій і змушені покладатися на стрілецьку зброю.

Цікаво! Родичі особового складу 1442-го полку раніше зверталися до Владіміра Путіна після того, як російське військове командування побило війська за відмову здійснити штурм 14 вересня.

"Істеричні" контратаки виснажують російські ресурси та резерви

До речі, російський мілблогер звинуватив російське військове командування в тому, що воно віддало наказ окупантам відбити Андріївку та околиці без створення "належних умов для таких контратак".

Мілблогер стверджував, що російське військове командування планувало "слабкі" контратаки і не надавало точні розвіддані російським штурмовим підрозділам. Мілблогер зазначив, що російським військам також не вистачає артилерійської підтримки, а "істеричні" контратаки виснажують російські ресурси та резерви,

– додали в Інституті вивчення війни.

Також мілблогер стверджував, що російська оборона на прилеглих висотах в районі Андріївки зруйнована, і, ймовірно, зусилля російського військового командування повернути втрачені позиції заважають окупантам підготувати нові оборонні позиції на південному фланзі Бахмута.

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В агресора криза біля Бахмута