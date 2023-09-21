Загарбники та російські мілблогери розповіли, що військове командування віддає наказ окупантам здійснити "непродумані та безпідставні" контратаки на південному фланзі Бахмута, аби терміново повернути втрачені позиції. Про це йдеться в аналітичному звіті ISW, пише 24 Канал.
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Окупанти скаржаться, що їхні снаряди "не розриваються"
Елементи 1-го батальйону 1442-го полку Алтайського краю (мобілізована частина) опублікували відеозвернення. Російські солдати стверджують, що покинули військову техніку в районі Кліщіївки після того, як отримали наказ військового командування сформувати штурмову групу і наступати на Бахмутському напрямку.
Окупанти зазначили, що агресор почав перекидати на передову різного роду особовий склад, зокрема солдатів, які зараз відпочивають у тилу, не забезпечивши їх достатньою кількістю справних артилерійських снарядів.
Військовослужбовці зазначили, що їхні снаряди не розриваються під час пострілу, що, ймовірно, є симптомом спроб російського оборонно-промислового комплексу пришвидшити виробництво снарядів і пропускати для цього заходи контролю якості,
– зауважили в ISW.
Також окупанти нили, що підрозділ страждає від низького морального духу після того, як почули повідомлення, що українські сили знищили більшу частину російського полку та майже всю штурмову групу, яка відступила в цьому районі.
Окрім того, бійці країни-агресора стверджували, що нібито не мають підготовлених оборонних позицій і змушені покладатися на стрілецьку зброю.
"Істеричні" контратаки виснажують російські ресурси та резерви
До речі, російський мілблогер звинуватив російське військове командування в тому, що воно віддало наказ окупантам відбити Андріївку та околиці без створення "належних умов для таких контратак".
Мілблогер стверджував, що російське військове командування планувало "слабкі" контратаки і не надавало точні розвіддані російським штурмовим підрозділам. Мілблогер зазначив, що російським військам також не вистачає артилерійської підтримки, а "істеричні" контратаки виснажують російські ресурси та резерви,
– додали в Інституті вивчення війни.
Також мілблогер стверджував, що російська оборона на прилеглих висотах в районі Андріївки зруйнована, і, ймовірно, зусилля російського військового командування повернути втрачені позиції заважають окупантам підготувати нові оборонні позиції на південному фланзі Бахмута.
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В агресора криза біля Бахмута
- Напередодні у британській розвідці повідомили, що нещодавнє передислокування російських десантників із Бахмута на Запоріжжя, ймовірно, послабило оборону Росії навколо Бахмута.
- Окрім того, начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш розповів 24 Каналу, що деокупація Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку, а також закріплення на здобутих рубежах відкриває для Сил оборони певні перспективи щодо подальшого просування.
- Наші воїни вже контролюють ключову трасу Горлівка – Бахмут. Ця артерія постійно та досить-таки ефективно використовувалася ворогом для постачання угруповування в Бахмуті, зауважив Євлаш.