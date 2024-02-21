У Путина прогрессирует паранойя: почему занервничал глава Кремля

У российского диктатора Владимира Путина прогрессирует паранойя. Особенно после того, как его обмануло ближайшее окружение.

А именно Сергей Беседа, Владислав Сурков и Виктор Медведчук. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что мятеж Евгения Пригожина также поспособствовал этому.

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Путина страшно параноит

Так, экс-руководитель российской ФСБ Беседа, бывший помощник диктатора Сурков и предатель Медведчук должны были подготовить Путину "триумфальный заход в Украину и парад на Крещатике". Однако этому не суждено было случиться и Путин понял, что его обманули или по меньшей мере дали не ту информацию.

Тогда он понял, что что-то идет не так или информация, которую ему предоставляют – ошибочна. А ее он брал из трех разных источников – значит они сговорились. Тревожный звоночек,

– заметил политтехнолог.

Учитывая последние события становится понятно, что Путин гораздо резче реагирует на многие вещи. Например, уничтожение Пригожина, смерть Алексея Навального, арест Сергея Суровикина, беседы и отстранение Суркова. Это говорит о том, что он боится и никому не доверяет.

"Процессы запустила война, и они будут только прогрессировать. Путин не молодеет, нервы сдают, санкции сжимают с разных сторон, НАТО окружает и т.д.", – подчеркнул Тизенгаузен.

, о развитии вербальной болезни Путина свидетельствует и его интервью Такеру Карлсону. Детальный разбор бреда, который наговорил диктатор – читайте по ссылке

Кроме того, еще и друзья периодически втыкают нож в спину. Например, турецкие и китайские банки, отказавшиеся сотрудничать с российскими.

Кто еще общается с Путиным и кого он ненавидит