Россияне понимают, что международный преступник Владимир Путин долго на посту главы страны не протянет. Они активно ищут ему замену.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, решение о выборе преемника Путина будет быстрым.

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Кто в России подсиживает Путина

Михаил Шейтельман подчеркнул, что в России появился новый потенциальный преемник диктатора. Однако, кроме традиционных кандидатов – Николая Патрушева, секретаря Совбеза, его сына Дмитрия Патрушева, Сергея Собянина, мэра Москвы, на политическую арену выходит еще один человек. Это сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Сейчас его пытаются очистить от грязи в глазах патриотически настроенных россиян из-за нежелания идти в армию и загадочной женитьбы.

"Чем был знаменит сын Пескова? Он криминальный элемент – воровал телефоны у девушек на улице по вечерам и получил за это приговор – 15 месяцев наказания в Англии", – объяснил политтехнолог.

Так что такой персонаж прекрасно вписывается в картину России.

Он идеальный противник сыну Патрушева. Потому что у сына Патрушева криминального прошлого нет, у девушек телефоны не отбирал, но он никогда нигде не работал,

– рассказал Шейтельман.

К тому же у сына Патрушева шестеро детей, но он не был женат. Это тоже отвечает семейным ценностям России.

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В какие политические игры играют в России

Михаил Шейтельман подчеркнул, что на выборах на пост главы России вполне вероятно, что будут соперничать Патрушев против Чоуза, то есть сына Пескова.

Впрочем, не все так просто, например, с историей об отмывании от грязи самого Чоуза.

"В то же время Алексей Венедиктов, главный редактор "Эхо Москвы", дает интервью, в котором рассказывает, как он вместе с Песковым спасает украинских детей. Им удалось вернуть Украине 2 тысячи детей", – рассказал политтехнолог.

По его словам, пока Гаага объявила в розыск Путина и Марию Львову-Белову за то, что они украли и торгуют детьми, Песков этих детей спасает вместе с Венедиктовым.

К тому же сам одиозный редактор издания охотно оправдывает Пескова из-за появления у него дорогих часов.

Может быть, это не отмывание сына, а самого Пескова перед русским народом?

– предположил Шейтельман.

По его мнению, такие параллели проводятся не просто.

Песков готовится к смене должности

Политтехнолог подчеркнул, что, вероятно, это подготовка Дмитрия Пескова к назначению на должность международного значения.

Первая версия, которая у меня появилась, когда я это все соединил в голове, что вместо Сергея Лаврова хотят поставить,

– подчеркнул он.

По мнению Шейтельмана, потому что с нынешним министром иностранных дел у россиян проблемы, его можно отправить куда-то подальше, чтобы не говорил лишнего.

"Где ему колбасу на голову одевали? В Конго? Значит, можно назвать послом в Конго", – пошутил он.

Так что Песков может готовить не только своего сына в президенты, но и себя на эту должность или хотя бы на что-то похожее.

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