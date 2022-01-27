У России много инструментов, – аналитик предположила, к чему еще может прибегнуть Путин

Россия попытается использовать эскалацию на Донбассе, а не на новых территориях Украины как военную составляющую своей агрессии. В то же время Кремль может атаковать украинское государство совсем другим способом.

Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказала политическая аналитика Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина. В общем, в ближайшие несколько недель будет понятно, решится ли Россия на полномасштабное наступление.

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По словам Золкиной, Кремлю гораздо комфортнее для достижения своих целей заставить Запад и Украину быть более договороспособными, но при этом не подвергнуться жестким санкциям Запада. В частности, отключение от SWIFT и блокировка "Северного потока-2".

Аналитика не предположила, что теперь Россия может атаковать Украину другим способом. Речь идет об объектах критической инфраструктуры, провокации, диверсии на границе, атаках в киберпространстве и энергетическом ударе путем уменьшения до минимума давления газа.

То есть у России много инструментов сейчас как одновременно сильно, но без полноценного, классического наступления давить на Украину и Запад для того, чтобы фактически все договоренности двигались в нужном Кремле направлении. Мария Золкина Политический аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива"

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность украинского государства и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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