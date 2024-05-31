У Зеленского подтвердили, что США разрешили бить их оружием по России, но с некоторыми нюансами

США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по территории России. Впрочем, будут и определенные ограничения.

Пресс-секретарь президента Украины подтвердил, что США официально предоставили разрешение бить предоставленным ими оружием по целям на территории России.

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Украина официально может бить по России американским оружием

По словам западного издания, решение американских властей позволит Украине использовать ракетные системы HIMARS, предоставленные США, чтобы наносить удары по российским войскам и командно-контрольным центрам.

Пресс-секретарь президента отметил, что Украина начала получать позитивные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании американского оружия в приграничном с Харьковом регионе.

Кто еще из западных стран разрешил бить по России своим оружием