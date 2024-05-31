У Зеленского подтвердили, что США разрешили бить их оружием по России, но с некоторыми нюансами
Источник:The Guardian
США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по территории России. Впрочем, будут и определенные ограничения.
Пресс-секретарь президента Украины подтвердил, что США официально предоставили разрешение бить предоставленным ими оружием по целям на территории России.
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Украина официально может бить по России американским оружием
По словам западного издания, решение американских властей позволит Украине использовать ракетные системы HIMARS, предоставленные США, чтобы наносить удары по российским войскам и командно-контрольным центрам.
Пресс-секретарь президента отметил, что Украина начала получать позитивные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании американского оружия в приграничном с Харьковом регионе.
Кто еще из западных стран разрешил бить по России своим оружием
- Министр иностранных дел Британии Дэвид Камерон во время визита в Киев заявил, что Украина имеет полное право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для поражения целей внутри России
- Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик считает, что не должно быть никаких ограничений по использованию военной техники, которые предоставляют Украине.
- Министр обороны Пол Йонсон заявил, что Украина имеет право вести военные действия на территории России, если они не нарушают законов войны.
- Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что союзники должны позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых запускаются ракеты".
- К странам, что позволили использовать свое оружие по целям в России присоединились также Канада, Чехия, Нидерланды, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.