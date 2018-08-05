У комментаторов украинского телеканала украли микрофоны во время матча "Динамо" – "Шахтер"

Во время матча 3-го тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер" на НСК "Олимпийский" произошла кража микрофонов комментаторов телеканала "2+2".

На стадионе работала передвижная телестанция телеканала "2+2". В конце поединка комментаторы отвлеклись, чем не замедлил воспользоваться кто-то из болельщиков. Об этом сообщает издание Страна.uа.

Читайте также: Скандальный эпизод, за который Фонсека обругал Хацкевича после матча "Динамо" – "Шахтер": видео

Отмечается, что кража произошла непосредственно с комментаторской трибуны. Полиция уже просматривает камеры видеонаблюдения и готовит запросы на другие телеканалы, которые, не исключено, успели снять момент похищения.

Напомним, матч "Динамо" – "Шахтер" комментировали Вадим Скичко и Эдуард Цихмейструк. Сам поединок завершился минимальной победой киевлян со счетом 1:0.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24