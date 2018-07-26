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Бывший военнослужащий поджег себя возле здания Минобороны: видео 18+

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В Киеве бывший военнослужащий совершил самоподжог
В Киеве бывший военнослужащий совершил самоподжог / inforesist

В Киеве возле здания Министерства обороны на Воздухофлотском проспекте мужчина в военной форме совершил самоподжог. Перед этим он облил себя неизвестной жидкостью.

Мужчине пытались помешать поджечь себя, но он смог вырваться. Однако его оперативно повалили на землю и потушили.

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Бывшим военнослужащим оказался Сергей Ульянов.

Как сообщил руководитель пресс-службы командования Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров, Ульянов ранее служил в комендантском взводе одной из воинских частей. В сентябре 2017 года он был уволен.

В командовании предположили, что такими действиями экс-военнослужащий пытается повлиять на решение суда. Ведь после увольнения решил судиться с Минобороны и уже проиграл два иска.

Это не первая угроза себя сжечь. В июне он обратился на горячую линию Министерства обороны и предупредил об акции под зданием оборонного ведомства. Позже он зарегистрировал в КГГА новую акцию самосожжения возле здания посольства США,
– добавили в пресс-службе командования.

Как сообщает телеканал ZIK, Ульянов является добровольцем, и требует признания равных прав добровольцев с участниками боевых действий. Перед своей акцией Сергей Ульянов рассказал, что длительное время добровольцы не могли пообщаться с представителями Минобороны, в прошлом году даже голодали под стенами ведомства.

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"Закончилось все тем, что ребят отправили как военнослужащих на военно-врачебную комиссию в госпиталь. Там нас списали по всем старым болячкам, у кого были контузии и прочее. За это время командующий силами специальной операции Лунев нас перевел непонятными указами в личное распоряжение и после прохождения ВЛК, меня за один день в очередной раз выгнали", – сказал Ульянов

Ульянов добавил, что с ним не рассчитались и намеренно не выдали нужных документов, хотя это незаконно.

Я остался в воздухе, даже не могу встать на военный учет. Просто не могу дальше жить и нормально работать и развиваться. Моего боевого побратима вообще уволили без его ведома, он также не получил никаких документов,
– сказал Ульянов.

Видео: в Киеве бывший военнослужащий совершил самоподжог

 

Теги: Новости Киева Міністерство оборони України
Источник: 24 Канал
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