Огромное количество денег: Осечкин предположил, какими суммами мог владеть Пригожин
Российские спецслужбы знали о том, что Пригожин готовит мятеж, но не остановили его для того, чтобы завладеть его состоянием после предполагаемой смерти. На бизнесе руководителя "Вагнера" можно очень быстро заработать много денег.
Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, активы Пригожина уже делят между влиятельными сторонниками Путина.
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Насколько велико было состояние Пригожина
Бизнес руководителя "Вагнера" был лакомым куском для всех российских коррупционеров, способных использовать админресурс. Ведь после начала войны российская экономика начала сокращаться и зарабатывать деньги не на войне стало труднее.
"Речь идет о миллиардах долларов. Не стоит забывать, что подразделения "Вагнера" работали в Африке уже более 10 лет, захватывая все новые и новые активы. Это и месторождения золота, и шахты, где добывают редкоземельные металлы", – рассказал Осечкин.
Не менее значимыми активами Пригожина были и его бизнесы внутри России. Эти бизнесы были совершенно непрозрачной системой, которую было очень удобно "дерибанить". Даже Путин не понимал до конца сколько денег он передал Пригожину.
Подробности! На компании Пригожина ежемесячно перечисляли миллиарды рублей, из которых он финансировал зарплаты для Вагнера. По подсчетам издания "Агентство", в течение 2022 года компании Пригожина получили от России около миллиарда долларов (62,4 млрд рублей). Они отвечали за поставки питания в министерство обороны, российские школы, больницы и парламент.
Примечательно, что и сам Путин утверждал, что Россия профинансировала "Вагнер" на 86,3 млрд рублей. В то же время диктатор и его пресс-секретарь постоянно отмечали, что юридически "Вагнера" не существует.
Кто и как завладеет активами Пригожина
Все, к чему прикасался Пригожин, приносило ему огромные доходы. И об этом прекрасно знали в ФСБ.
Еще в конце прошлого года начались распространяться слухи о том, что глава "Вагнера" может готовить мятеж против Путина. Соответственно, у российских спецслужб было множество возможностей задержать Пригожин еще до того, как он начал мятеж.
"Однако вместо того, чтобы остановить мятеж, спецслужбы дали ему созреть, чтобы в будущем отобрать активы Пригожина. И теперь денежные потоки Вагнера перейдут к людям из близкого окружения Путина, а также к бизнесменам, которые тесно связаны с ФСБ и ГРУ", – убежден Осечкин.
Владимир Осечкин о тех, кому достанутся активы Пригожина: смотрите видео
Эти процессы уже начались. Например, 26 августа в Буркина-Фасо вылетел самолет с боевиками "РСБ-групп", которые, вероятно, будут контролировать тамошние золотые месторождения. Эту якобы "охранную компанию" возглавляет человек, связанный с ФСБ.
В то же время в других африканских странах место "Вагнера" занимает новосозданная ЧВК "Редут", подконтрольная олигарху Александру Тимченко Новые ЧВК будут переманивать к себе бывших боевиков Вагнера, поэтому до конца года от пригожинской структуры не останется ничего.
Последние события в жизни Пригожина
- После провала своего мятежа руководитель "Вагнера" надолго исчез из медийного пространства. И только потом начал появляться на публіке в контексте Африки, в частности – на российском саммите, который большинство стран континента проигнорировали.
- Также Пригожин поддержал мятеж в Нигере, и уже скоро якобы отправился в Африку для того, чтобы не дать структурам, близким к российскому минобороны, занять там его место.
- Однако уже через несколько дней после публикации видео военный преступник Пригожин вернулся в Россию, где, летя над Тверской областью, его самолет, вероятно, был сбит комплексом С-300. Все находившиеся на борту погибли, включая близких Пригожину людей нациста Дмитрия Уткина и финансового руководителя Валерия Чекалова.