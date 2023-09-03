Сплошные убийства и заключения: отважатся ли приспешники Пригожина и Гиркина отомстить за них

Российская военная хунта вряд ли решится на какие-либо действия, чтобы отомстить за Евгения Пригожина и Игоря Гиркина. Они слишком боятся власти.

Российский оппозиционный журналист, редактор издания The Insider Тимур Олевский сказал 24 Каналу, что такие люди предпочитают смирное ожидание.

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"Они не вышли, когда умер их "светоч" Пригожин, когда его просто цинично убили на их глазах. Они пошли класть цветы новому "мученику"", – отметил Олевский.

Как известно, 23 августа в Тверской области глава ЧВК "Вагнера" разбился на собственном самолете. Поскольку это произошло спустя два месяца после его мятежа в России, Путина считают причастным.

Выйдут ли в поддержку Гиркина

Поскольку сторонники Пригожина не решились выйти на протесты после его гибели, то вряд ли осмелятся сделать это, если что-нибудь произойдет с Гиркиным.

Они сидят и боятся ментов,

– констатировал Олевский.

Напомним, что 21 июля Игоря Гиркина обвинили в экстремизме и заключили под стражу на два месяца. Уже 31 августа он заявил, что будет баллотироваться в президенты, и назвал шесть своих преимуществ над Владимиром Путиным.

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