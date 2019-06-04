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      Убийство 5-летнего мальчика полицейскими: активисты созывают масштабный митинг по всей Украине

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      Митинг "Безнаказанность убивает"
      Митинг "Безнаказанность убивает" / Facebook // Алина Бондар

      Из-за убийства 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова полицейскими в Переяслав-Хмельницком активисты созывают второй – уже всеукраинский – митинг под управлениями полиции всех городов.

      Акция называется "Безнаказанность убивает". Состоится она 4 июня в 19 часов по всем городам Украины. Активисты призывают людей не быть равнодушными и прийти, поскольку убийство 5-летнего Кирилла – это трагедия не только одной семьи, а всего украинского общества.

      Читайте также: Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии

      "Это про Индило, Врадиевку и Катю Гандзюк. Это о том, что ненаказанное зло растет. Это о том, что мусора могут убить ребенка и им ничего не будет. Это об отсутствии какой-либо политической ответственности у руководства ведомства и страны. Это о нашем с вами выживании", – отметил активист Роман Синицын.

      3 июня, когда стало известно о смерти Кирилла, состоялась акция под зданием Министерства внутренних дел в Киеве. Возмущенные протестующие хотели дать понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся. Активисты принесли под здание детский игрушки, свечи, цветы, а на асфальте написать "Убийцы!". На утро 4 июня этот надпись работники МВД стереть не смогли, поэтому решили залить еще одним слоем асфальта.

       
       От надписи "Убийцы!" в МВД избавились

      Что известно об убийстве мальчика полицейскими?
      В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. В ребенка стреляли двое пьяных полицейских – Владимир Петровец и Иван Приходько. Их быстро задержали и 4 июня суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения по 60 суток под стражей без права внесения залога.

      Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Врачи же сообщили, что у ребенка был полностью раздроблен череп из-за пулевого ранения. Вытянуть ее так и не смогли. К вечеру 3 июня мальчик скончался.

       

      УБИЙСТВО 5-ЛЕТНЕГО КИРИЛЛА ТЛЯВОВА: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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      blog_ava
      Убийство 5-летнего мальчика: глава полиции Киевщины уходит в отставку
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      Теги: Полицейские убили 5-летнего мальчика Новости Украины Протесты Жертвы Дети и несовершеннолетние Новости Киева
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