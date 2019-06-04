Убийство 5-летнего мальчика полицейскими: активисты созывают масштабный митинг по всей Украине

Из-за убийства 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова полицейскими в Переяслав-Хмельницком активисты созывают второй – уже всеукраинский – митинг под управлениями полиции всех городов.

Акция называется "Безнаказанность убивает". Состоится она 4 июня в 19 часов по всем городам Украины. Активисты призывают людей не быть равнодушными и прийти, поскольку убийство 5-летнего Кирилла – это трагедия не только одной семьи, а всего украинского общества.

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"Это про Индило, Врадиевку и Катю Гандзюк. Это о том, что ненаказанное зло растет. Это о том, что мусора могут убить ребенка и им ничего не будет. Это об отсутствии какой-либо политической ответственности у руководства ведомства и страны. Это о нашем с вами выживании", – отметил активист Роман Синицын.

3 июня, когда стало известно о смерти Кирилла, состоялась акция под зданием Министерства внутренних дел в Киеве. Возмущенные протестующие хотели дать понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся. Активисты принесли под здание детский игрушки, свечи, цветы, а на асфальте написать "Убийцы!". На утро 4 июня этот надпись работники МВД стереть не смогли, поэтому решили залить еще одним слоем асфальта.



От надписи "Убийцы!" в МВД избавились

Что известно об убийстве мальчика полицейскими?

В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. В ребенка стреляли двое пьяных полицейских – Владимир Петровец и Иван Приходько. Их быстро задержали и 4 июня суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения – по 60 суток под стражей без права внесения залога.



Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Врачи же сообщили, что у ребенка был полностью раздроблен череп из-за пулевого ранения. Вытянуть ее так и не смогли. К вечеру 3 июня мальчик скончался.

УБИЙСТВО 5-ЛЕТНЕГО КИРИЛЛА ТЛЯВОВА: ХРОНИКА СОБЫТИЙ