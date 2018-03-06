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Убийство бизнесмена в Киеве: полиция опубликовала фотороботов вероятных убийц

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Убийство бизнесмена в Киеве
Убийство бизнесмена в Киеве / 24 Канал

Правоохранители обнародовали фотороботы лиц, подозреваемых в убийстве в правительственном квартале Киева директора предприятия "AQ Пластик" Сергея Захарчука.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Правоохранители разыскивают двух человек, которых подозревают в смертельном ранении мужчины в Печерском районе Киева. Из показаний очевидцев происшествия полицейским удалось составить фотороботы подозреваемых.

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Первый подозреваемый – 35-37 лет, рост – 170 сантиметров. Мужчина имел круглое лицо с небритой щетиной, темные глаза, полные губы и был худощавого телосложения.

Что касается второго подозреваемого, то он выглядел старше – 40-45 лет, рост –около 180 сантиметров, имел вытянутое худое лицо, длинный нос и тонкие губы, а также – худощавое телосложение.​

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего". В полиции просят сообщить, если кто-то узнает изображенных лиц.

Напомним, 6 марта на улице Лютеранской, 30, во дворе у элитного дома, в центре правительственного квартала Киева, неизвестный напал на мужчину и подрезал его ножом. В результате инцидента пострадавший скончался по дороге в больницу.

Убитым оказался 38-летний директор предприятия "AQ Пластик" Сергей Захарчук.

Теги: Новости Украины Жертвы Криминальные новости Новости Киева Полиция
Источник: 24 Канал
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