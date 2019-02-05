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      Убийство Гандзюк: активисты пикетировали АП и офис "Батькивщины": фото и видео

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      Через полгода после нападения на херсонскую активистку и чиновника Екатерину Гандзюк и через три месяца после её смерти, друзья Екатерины и активисты пришли под Администрацию президента и спрашивают "Кто заказал Екатерину Гандзюк?". Их не устраивают результаты расследования, ведь ни одна фамилия заказчика на сегодня официальным следствием не названа.

      Об этом в прямом эфире рассказала журналистка 24 канала.

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      Отец Екатерины на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства ее его дочери голову Херсонского облсовета, член "Батькивщины" Владислава Мангера и двух "БППшников": главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. И призвал Петра Порошенко и Юлию Тимошенко исключить этих людей из своих рядов.

      Для меня, отца Екатерины, уже нет разницы между заказчиками и теми, кто их все это время покрывал. Для меня БПП и "Батькивщина" – убийцы моей дочери,
      – заявил отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор.

      Активисты требовали исключения "БППшников" из партии и увольнения их с должностей.

      хто замовив катю гандзюк
      Активисты развернули баннер "Кто заказал Катю Гандзюк"

      хто замовив катю гандзюк
      Они требовали исключения из партий Мангера, Рищука и Гордеева

      Впоследствии активисты направились в офис "Батькивщины". Два депутата вышли к ним и зачитали решение об исключении Мангера из партии. Однако активисты настаивали, чтобы именно представители партии инициировали его увольнение с должности.

      хто замовив катю гандзюк
      Активисты пикетировали и офис "Батькивщины"

      хто замовив гандзюк
      Друзья Екатерины настойчиво требовали увольнения с должностей Магнера, Рищука и Гордеева

      Мангер и Гордеев отрицают свою причастность. Последний попросил ГПУ и СБУ проверить заявление Гандзюк. Официальный подозреваемый в органзации преступления Алексей Левин (Москаленко), которого связывают с Мангер, Гордеевым и Рищуком, по данным следствия находится в Доминикане. Он объявлен в розыск.

      Кто убил Екатерину Гандзюк?
      31 июля 2018 года в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила многочисленные ожоги и перенесла несколько операций. 22 августа правоохранители задержали 6 подозреваемых в нападении на Гандзюк, часть из которых призналась в содеянном.

      4 ноября Гандзюк умерла в больнице. 7 ноября Екатерину похоронили в Херсоне. Правоохранители расследуют дело как "законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

      По информации журналистов и активистов, посредником между организатором и исполнителями убийства Гандзюк является помощник нардепа от "БПП" Николая ПаламарчукаИгорь Павловский. Последний якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук отвергли такие обвинения и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловского взяли под арест.

      3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

      СБУ объявила в розыск криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко). Левину объявлено о подозрении в организации убийства Гандзюк, совершенного группой лиц с особой жестокостью, с корыстными мотивами.

      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости Херсона Екатерина Гандзюк Блок Петра Порошенко ВО Батьківщина Пикет Жертвы Новости Киева
      Источник: 24 канал
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