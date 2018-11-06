Убийство Гандзюк: Парубий предлагает немедленно заслушать в Раде правоохранителей по этому делу

Во вторник, 6 ноября, глава Верховной Рады Андрей Парубий предложил заслушать на заседании парламента руководителей правоохранительных органов в связи с убийством советника мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк.

"Мы должны принять решение сегодня, немедленно вызвать в парламент представителей правоохранительных органов для того, чтобы мы смогли от них услышать оценку того, что происходит, и соответственно получить информацию и дать политическую оценку", – сказал Парубий, во время открытия утреннего заседания Рады.

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Он также рассказал о договоренностях, которые заключаются в том, что после выступлений глав фракций это предложение поставят на голосование, и если оно наберет необходимое количество голосов – 150, Парубий "немедленно вызовет и представителей прокуратуры, полиции, Службы безопасности, чтобы с трибуны Верховной Рады они смогли дать объяснения".

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. Правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже сознались в причастности к нападению на Гандзюк. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Кто такая Екатерина Гандзюк? Политическая и общественная деятельница, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальный волонтер ООН.



Гандзюк была активной участницей Евромайдана в Херсоне. После аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе занималась вынужденными переселенцами.



В течение длительного времени Гандзюк имела конфликты с пророссийскими силами Херсонщины: "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение Экстерриториальных Общин.

Умерла Екатерина Гандзюк: смотрите видео