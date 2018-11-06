Вбивство Гандзюк: Парубій пропонує негайно заслухати у Раді правоохоронців у цій справі

У вівторок, 6 листопада, голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував заслухати на засіданні парламенту керівників правоохоронних органів у зв'язку з убивством радниці мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк.

"Ми повинні ухвалити рішення сьогодні, негайно викликати до парламенту представників правоохоронних органів для того, щоб ми змогли від них почути оцінку того, що відбувається, і відповідно отримати інформацію і дати політичну оцінку", – сказав Парубій, під час відкриття ранкового засідання Ради.

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Він також розповів про домовленості, які полягають у тому, що після виступів голів фракцій цю пропозицію поставлять на голосування, і якщо вона набере необхідну кількість голосів – 150, Парубій "негайно викличе і представників прокуратури, поліції, Служби безпеки, щоб з трибуни Верховної Ради вони змогли дати пояснення".

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. Правоохоронці затримали 6 осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до нападу на Гандзюк. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Хто така Катерина Гандзюк? Політична та громадська діячка, волонтерка. Була депутаткою Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, виконувала обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ООН.



Гандзюк була активною учасницею Євромайдану в Херсоні. Після анексії Криму та початку бойових дій на Донбасі опікувалася вимушеними переселенцями.



Протягом тривалого часу Гандзюк мала конфлікти із проросійськими силами Херсонщини: "Український вибір" Віктора Медведчука, КПУ, КОБ, Рух Екстериторіальних Громад.

Померла Катерина Гандзюк: дивіться відео