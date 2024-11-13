Мы бы уже выбросили россиян из Украины, – в НАТО не исключают вмешательства в войну

С начала полномасштабного вторжения в Украину НАТО пытается вести себя "осторожно", чтобы не спровоцировать ядерный конфликт с Россией. Впрочем, в Альянсе не считают нереальным непосредственное участие в войне против агрессии Москвы.

Адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО, заявил, что войска Альянса уже бы давно выбросили россиян из Украины. Об этом он сказал во время Пражского оборонного саммита, состоявшегося 8 – 10 ноября, передает 24 Канал.

Смотрите также "Это реальная угроза": глава Генштаба Польши призвал готовиться к войне с Россией

Политическое решение и значительный риск

Бауэр выразил уверенность, что силы НАТО отбросили бы оккупантов, если бы Россия не имела бы ядерного оружия. Именно поэтому, уточнил военный, нельзя сравнивать войны в Украине и Афганистане, куда Альянс в свое время ввел войска.

В то же время адмирал не считает, что участие войск НАТО в войне против России на стороне Украины невозможно. Впрочем, это представляет большой риск для НАТО как союза. Такой шаг – это "политический вопрос", а не военный.

Бауэр отметил, что Украина имеет "стратегическую важность" для союзников, и США не заинтересованы в том, чтобы позволить Путину победить.

К слову, СМИ сообщало, что "мирный" план Трампа будет включать отказ Украины от НАТО на 20 лет. Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко предположил, что в этом случае Украина могла бы стать основным союзником США вне НАТО.