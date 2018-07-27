Участница шоу "Холостяк" Галина может стать победительницей "Мисс Украина 2018"

Одна из самых эмоциональных участниц шоу "Холостяк" Галина Присташ поборется за победу на национальном конкурсе красоты "Мисс Украина 2018".

Еще 25 мая состоялся финал романтического проекта "Холостяк", а его участники до сих пор имеют большую популярность в Украине. Тысячи поклонников шоу наблюдают за дальнейшей судьбой его финалисток, в частности, Галины Присташ, которая покинула Рождена Ануси за шаг до победы.

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Результаты проекта не повлияли на яркую конкурсантку: она с жаром окунулась в работу и активно начала развивать свою карьеру. Недавно же Галина Присташ огорошила всех заявлением об участии в "Мисс Украина 2018". Звезда прошла отборочный этап конкурса и готова бороться за победу с главными красавицами страны.

Если мечтать, то быть преданным мечте на 100%. Если иметь желание, то вкладывать 100% усилий. Если знать истину, верить в нее на 100%! Скоро состоится всеукраинский конкурс красоты "Мисс Украина 2018", и я знаю свою цель,

– написала Галина Присташ.

Допис, поширений GalinaPrystash (@galinaprystash) 26 Лип 2018 р. о 12:41 PDT

В видеообращении финалистка шоу "Холостяк" поблагодарила поклонников за поддержку и попросила их так же помогать ей во время участия в престижном конкурсе.