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Участница шоу "Холостяк" Галина может стать победительницей "Мисс Украина 2018"

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Галина Присташ примет участие в "Мисс Украина 2018"
Галина Присташ примет участие в "Мисс Украина 2018" / Фото из соцсетей

Одна из самых эмоциональных участниц шоу "Холостяк" Галина Присташ поборется за победу на национальном конкурсе красоты "Мисс Украина 2018".

Еще 25 мая состоялся финал романтического проекта "Холостяк", а его участники до сих пор имеют большую популярность в Украине. Тысячи поклонников шоу наблюдают за дальнейшей судьбой его финалисток, в частности, Галины Присташ, которая покинула Рождена Ануси за шаг до победы.

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Результаты проекта не повлияли на яркую конкурсантку: она с жаром окунулась в работу и активно начала развивать свою карьеру. Недавно же Галина Присташ огорошила всех заявлением об участии в "Мисс Украина 2018". Звезда прошла отборочный этап конкурса и готова бороться за победу с главными красавицами страны.

Если мечтать, то быть преданным мечте на 100%. Если иметь желание, то вкладывать 100% усилий. Если знать истину, верить в нее на 100%! Скоро состоится всеукраинский конкурс красоты "Мисс Украина 2018", и я знаю свою цель,
– написала Галина Присташ.

 

В видеообращении финалистка шоу "Холостяк" поблагодарила поклонников за поддержку и попросила их так же помогать ей во время участия в престижном конкурсе.

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
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