Их жизни унесла Россия: в Изюме погибли лейтенант полиции Ирина Байда и ее муж

В Изюме в субботу, 20 декабря, в результате российского удара оборвалась жизнь лейтенанта полиции Ирина Байда и ее мужа. Супруги погибли в собственном доме.

О трагической потере 24 Канал сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Что говорят коллеги о погибшей в Изюме полицейской?

Ирина Байда работала патрульной полицейской батальона Краматорска и Славянска. Она с мужем проживала в Изюме, в доме, который был серьезно поврежден во время недавней атаки на город.

42-летняя старшая лейтенантка была одна из первый патрульный, кто нес службу в прифронтовых населенных пунктах.

Добросовестная, старательная и верная Присяге украинскому народу, она всегда была там, где нужна была ее помощь, – говорится в сообщении коллег.

Ирина погибла вместе с 47-летним мужем. Ее 15-летний сын остался сиротой.

Искренние соболезнования и скорбь из-за потери полицейского выразили и в патрульной полиции Краматорска и в сводной бригаде при Департаменте патрульной полиции.

Что известно об ударе по Изюму 20 декабря?

Россияне за прошедшие сутки обстреляли Харьковскую область. КАБы и дроны враг применил по трем районам. В Изюме кроме погибших супругов еще были пострадавшие: две местные жительницы получили острую реакцию на стресс. В городе повреждены кафе, дворец культуры, многоквартирный жилой дом и гражданские автомобили.

Россияне массированно атаковали Изюм / Фото полиции Харьковской области

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что по Изюму оккупанты применили КАБы. Атака состоялась около 15:40. Харьковская областная прокуратура сообщает о 9 сброшенных бомб.

В ГСЧС отметили, что одно из попаданий произошло на территории частного домовладения, там разрушен дом. Кроме того, повреждены рядом расположенные частные дома и многоэтажки. Песика погибших удалось достать невредимым.

Из-под завалов дома достали тела погибших / Фото полиции и ГСЧС

