Тысяча километров для нас уже небольшое расстояние, – Данилов об атаках БпЛА вглубь России

24 января 2024, 15:19
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На днях украинские беспилотники поразили нефтяной терминал в Усть-Луге, Ленинградской области. На сегодняшний день для украинской армии тысяча километров уже не такое большое расстояние до объекта.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Следует добавить, что Усть-Луга расположена недалеко от Санкт-Петербурга, а также не так далеко от границы с Эстонией и Финляндией.

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Украинское производство развивается

Алексей Данилов комментируя атаку беспилотников на Усть-Лугу, расположенную в тысяче километров от украинской границы, заявил, что часто в России сейчас действует именно наше оружие.

Очень многое сегодня уничтожается объектов военной инфраструктуры в России именно нашим родным оружием,
– сказал Данилов.

Он отметил, что тысяча километров для нас уже не такое большое расстояние, чтобы Вооруженные Силы не могли туда проникнуть.

Стоит отметить! 21 января ночью в Ленинградской области в морском порту горел нефтяной терминал "Новатек". Стало известно, что пожар стал следствием операции СБУ – по российскому объекту прицельно отработали украинские дроны.

Взрывы в России

  • В результате атаки дронами нефтяной терминал в Усть-Луге полностью остановил свою работу. Собеседник 24 Канала в спецслужбах отметил, что этот терминал – один из новейших и важнейших в России. Он работает на экспорт, но также поставляет топливо и для российских войск. Кроме того, россияне вынуждены перебрасывать еще больше установок противовоздушной обороны с фронта в защиту тыла.
  • Сообщается, что, скорее всего, она возобновит свою масштабную деятельность только через несколько недель или даже месяцев. Достоверно известно, что в результате инцидента были повреждены два водохранилища и насосная станция.
  • Аналитики Института изучения войны, ссылаясь на российские источники, утверждают, что российская ПВО в Ленинградской области была установлена для "защиты от НАТО", поэтому оккупанты не были готовы к атакам с Юга. Украинские удары могут заставить россиян перераспределить свои системы по линиям предполагаемого полета БПЛА.

Автор: Дмитро Усик