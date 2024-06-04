Удар из HIMARS по ПВО возле Белгорода: в ISW проанализировали реакцию россиян

В первых числах июня Украина, вероятно, нанесла удар по батарее российской ПВО С-300/400 в Белгородской области. Геолокационные кадры свидетельствуют, что повреждены 2 пусковые установки и командный пункт.

В Институте изучения войны сообщают, что уничтоженные российские системы были расположены примерно в 60 километрах от нынешней линии фронта на севере Харьковщины.

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Институт изучения войны проанализировал заявления россиян об ударе по Белгородщине

Сообщается, что система С-300/400 была расположена примерно в 60 километрах от нынешней линии фронта на севере Харьковщины и более 80 километров от самого Харькова. Это подпадает под радиус действия HIMARS, но превышает радиус действия других систем РСЗО, которые используют украинские войска для ударов по Белгородской области.

Российские источники утверждают, что ВСУ применили для атаки американские системы HIMARS, однако украинские официальные лица еще не прокомментировали этот удар.

Вероятный удар HIMARS по Белгородской области случился после того, как США позволили Украине наносить удары по военным целям в приграничных российских районах с Харьковщиной своим оружием.

Российские источники, вероятно, будут продолжать характеризовать любой успешный удар в Белгородской области как удар HIMARS, независимо от используемой системы,

– предположили в ISW.

Что предшествовало