Есть 3 варианта развития событий: как может отреагировать Иран на удар по военным объектам

В кратчайшие сроки станет известно, какова настоящая реакция иранского руководства на недавние атаки дронами. Израиль, как и США, не опасается показать Ирану его место в цивилизованном мире.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Сергей Ауслендер. По его словам, события в Иране – это последнее американо-израильское предупреждение о стране.

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Три стратегии реакции Ирана

Сергей Ауслендер сообщил, что у Ирана есть три варианта действий.

Первая возможность – ракетный удар с помощью беспилотников, баллистических ракет по территории Израиля, обвиняя в ударах,

– объяснил он.

По его словам, с большой вероятностью такая атака будет отражена силами ПВО. Впрочем, ответный удар от Израиля будет иметь ужасные последствия для Ирана.

"Здесь уже никто не будет стесняться. И удар этот будет общий израильский и американский", – подчеркнул он.

По его мнению, Иран прекрасно понимает, чем может обернуться для него подобная агрессия.

Второй вариант – в рамках гибридной войны организовать какие-то действия силами своих прокси: теракты, беспорядки, ракетные обстрелы сектора Газа,

– сосредоточил внимание он.

Израильский журналист прокомментировал, что еще один выход из сложившейся ситуации – сказать, что никаких ударов не было, а атака беспилотниками была успешно отбита. Он называет такое поведение Ирана стилем русского генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова.

"Или будет определенный гибрид второго и третьего варианта, то есть попытки организовать теракт и заявления, не достигшие своей цели", – добавил он.

По его мнению, уже в ближайшее время станет ясно, какую стратегию изберут в Тегеране.

Сергей Ауслендер рассказал, чего ожидать от Ирана после атак по его объектам дронами: смотрите видео

Позиция Израиля по отношению к Ирану

Сергей Ауслендер рассказал, что Израиль в этом смысле всегда придерживался политики непризнания.

Есть такая стратегия, разработанная, если не ошибаюсь в 80-х. Она называется война между войнами,

– заметил он.

По его словам, по такой логике Иран ведет против Израиля гибридную войну, а он в ответ вводит идентичную политику.

"Мы не берем на себя ответственность за такие удары никогда", – добавил он и подчеркнул, что в США также сообщили, что никаких ударов не наносили по территории Ирана.

Поэтому вопрос остался открытым, потому что никто, по сути, не знает правды.

Готов ли Израиль полностью выступить против Ирана

Израильский журналист рассказал, что высшее руководство Израиля уже неоднократно отмечало, что готово нанести военный удар по Ирану и положить конец решению иранской проблемы.

"Иран является для нас угрозой, является угрозой для существования самого государства в первую очередь", – отметил он.

По его мнению, как только в Израиле увидят, что Иран слишком близко подошел к "пределу создания бомбы", то такой удар произойдет.

"В дополнение к этому накануне произошли учения совместные израильско-американские, в ходе которых совершенно открыто отрабатывался удар по иранским ядерным объектам", – пояснил он.

По его словам, возможно, удары по Ирану были определенным триггером. Эта страна управляет большинством баллистических группировок, находящихся вокруг Израиля по периметру. К примеру, Исламский джихад, прокси в Сирии и другие.

У нас считают Иран ответственным за всплеск насилия, которое сейчас происходит,

– заметил он.

Удары по Ирану – реакция на такую политику.

Цель ударов по Ирану

Сергей Ауслендер объяснил, что, вероятно, подобные удары по Ирану не последние. Поэтому речь идет о массированном ударе по иранским объектам.

То, что произошло сейчас, на мой взгляд – это предупреждение, это последнее американо-израильское предупреждение Тегерана,

– подчеркнул он.

По его мнению, оно могло рассматриваться из двух призм. Первая – со стороны Израиля в стиле "завязывайте с этими разработками ядерное оружие или мы сейчас эту проблему решим сами".

"У нас большой опыт. Мы когда-то закрыли ядерную программу Ирака таким образом, Сирии и Ирана, если понадобится", – обратил внимание он.

По словам журналиста, сквозь призму американского мировоззрения такие удары можно рассматривать, чтобы прекратить ядерную программу и прервать помощь России в войне с Украиной.

Весь цивилизованный объединился в коалицию, поддерживает Украину. Только Иран идет в разрез с цивилизованным миром – нужно немного показать, что цивилизованный мир по этому поводу думает,

– заметил он.

Иранская ядерная проблема – это прямая угроза. Если иранцы не поймут своих ошибок, то им назначат "болезненный курс лечения".

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