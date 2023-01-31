Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер. За його словами, події в Ірані – це останнє американсько-ізраїльське попередження країні.

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Три стратегії реакції Ірану

Сергій Ауслендер повідомив, що в Ірану є три варіанти дій.

Перша можливість – ракетний удар за допомогою безпілотників, балістичних ракет по території Ізраїля, звинувачуючи в ударах,

– пояснив він.

За його словами, з великою ймовірністю така атака буде відбита силами ППО. Втім, удар у відповідь від Ізраїля матиме жахливі наслідки для Ірану.

"Тут вже ніхто не буде соромитися. І удар цей буде спільний ізраїльський і американський", – наголосив він.

На його думку, Іран прекрасно розуміє, чим може обернутися для нього така агресія.

Другий варіант – у рамках гібридної війни організувати якісь дії силами своїх проксі: теракти, безлад, ракетний обстріл сектору Гази,

– зосередив увагу він.

Ізраїльський журналіст прокоментував, що ще один вихід із ситуації, яка склалася, сказати, що ніяких ударів не було, а атака безпілотниками була успішно відбита. Він називає таку поведінку Ірану стилем російського генерала-лейтенанта Ігоря Конашенкова.

"Або буде певний гібрид другого і третього варіанту, тобто спроби організувати теракт і заяви, що не досягли своєї цілі", – додав він.

На його думку, вже найближчим часом стане зрозуміло, яку стратегію оберуть в Тегерані.

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Позиція Ізраїлю щодо Ірану

Сергій Ауслендер розповів, що Ізраїль в цьому сенсі завжди дотримувався політики невизнання.

Є така стратегія, розроблена, якщо не помиляюся у 80-х. Вона називається війна між війнами,

– зауважив він.

За його словами, за такою логікою Іран веде проти Ізраїля гібридну війну, а він у відповідь запроваджує ідентичну політику.

"Ми не беремо на себе відповідальність за такі удари ніколи", – додав він і наголосив, що у США також повідомили, що ніяких ударів не завдавали по території Ірану.

Тому питання залишилося відкритим, тому що ніхто по суті не знає правди.

Чи готовий Ізраїль наповну виступити проти Ірану

Ізраїльський журналіст розказав, що вище керівництво Ізраїля вже неодноразово наголошувало, що готове завдати воєнного удару по Ірану і покласти край розв'язанню іранської проблеми.

"Іран є для нас загрозою, є загрозою для існування самої держави в першу чергу", – зосередив увагу він.

На його думку, як тільки в Ізраїлі побачать, що Іран занадто близько підійшов до "межі створення бомби", то такий удар станеться.

"У додаток до цього напередодні сталися навчання спільні ізраїльсько-американські, в ході яких абсолютно відкрито відпрацьовувався удар по іранських ядерних об’єктах", – пояснив він.

За його словами, можливо, удари по Ірану були певним тригером. Ця країна керує більшістю балістичних угрупувань, які знаходяться навколо Ізраїля по периметру. Наприклад, Ісламський джихад, проксі в Сирії та інші.

У нас вважають Іран відповідальним за сплеск насилля, яке зараз відбувається,

– зауважив він.

Удари по Ірану – реакція на таку політику.

Мета ударів по Ірану

Сергій Ауслендер пояснив, що, ймовірно, такі удари по Ірану не останні. Тож мовиться про масований удар по іранських об'єктах.

Те, що відбулося зараз, на мій погляд – це попередження, це таке останнє американсько-ізраїльське попередження Тегерану,

– наголосив він.

На його думку, воно могло розглядатися з двох призм. Перша – з боку Ізраїля у стилі "зав'язуйте з цими розробками ядерної зброї, або ми зараз цю проблему вирішимо самі".

"У нас великий досвід. Ми колись закрили ядерну програму Іраку таким чином, Сирії і Ірану, якщо знадобиться", – зосередив увагу він.

За словами журналіста, крізь призму американського світогляду такі удари можна розглядати, щоб припинити ядерну програму і перервати допомогу Росії у війні з Україною.

Увесь цивілізований об'єднався в коаліцію, підтримує Україну. Лише Іран іде в розріз із цивілізованим світом – потрібно трішки показати, що цивілізований світ з цього приводу думає,

– зауважив він.

Іранська ядерна проблема – це пряма загроза. Якщо, іранці не зрозуміють своїх помилок, то їм назначать "болючий курс лікування".

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