Дом полностью разбит, все разбито: местные о последствиях прилета по 128 бригаде на Запорожье

Российская армия 3 ноября нанесла удар по месту, где выстроились бойцы 128 горно-штурмовой бригады ракетой "Искандер-М". В результате трагического инцидента погибли 19 военнослужащих.

Россияне ударили по поселку Заречное, где военные собрались для награждения. О ситуации в населенном пункте рассказал депутат местного совета Александр Панченко и местная жительница.

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Повреждения и травмы в Заречном

Александр Панченко рассказал, что только в его семье пострадали четыре человека – жена, ее сестра и родители. По словам головы, прилет произошел возле дома родителей его супруги. Все они получили осколочные ранения. Дом полностью разбит – его невозможно отремонтировать.

Все разбито. И кухня, и гараж. Добротный дом был. Жили нормально. Теперь просто вывозим вещи, перевозим в квартиру то, что осталось. Здание там не подлежит ремонту. Разбито все вдребезги,

– рассказывает мужчина.

Некоторые дома не подлежат восстановлению / Александр Панченко (Courtesy Images)

Пострадали и другие жители поселка: один из мужчин, отец с сыном, женщина. Последняя вышла во двор убирать во время удара – она получила серьезную травму, по словам Панченко, прилетело в паховую зону. Как вспоминает голова, сила удара была очень страшна. Все, кто были на улице, на открытой местности, все погибли.

Последствия российского удара по 128 бригаде / Александр Панченко (Courtesy Image)

По словам головы поселка, около 5 домов не подлежат восстановлению – те, которые были в эпицентре взрыва. В них не только крышу снесло, но и наполовину повалило стены. В 32 домах поврежден шифер, в более 90 – выбило окна.

Еще одна местная жительница Заречного, имя которой не назвали, рассказала, что все пострадавшие гражданские в большинстве своем были с той улицы, куда был прилет. Обломки разлетелись на огромное расстояние.

Те, кто был дома, где было хоть какое-то укрытие, то здания их спасли. Кто был во дворе – получили осколочные ранения,

– говорит местная жительница.

Она добавила, что, несмотря на то, что осколки были небольшие, однако вследствие попадания в тело последствия тяжелые. У двух человек были травмы в области паха. Были очень большие кровопотери.

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