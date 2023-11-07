Дом полностью разбит, все разбито: местные о последствиях прилета по 128 бригаде на Запорожье
Источник:Радио Свобода
Российская армия 3 ноября нанесла удар по месту, где выстроились бойцы 128 горно-штурмовой бригады ракетой "Искандер-М". В результате трагического инцидента погибли 19 военнослужащих.
Россияне ударили по поселку Заречное, где военные собрались для награждения. О ситуации в населенном пункте рассказал депутат местного совета Александр Панченко и местная жительница.
Смотрите также Россияне "Искандером" нанесли удар по 128 бригаде на Запорожье: все, что известно о трагедии
Повреждения и травмы в Заречном
Александр Панченко рассказал, что только в его семье пострадали четыре человека – жена, ее сестра и родители. По словам головы, прилет произошел возле дома родителей его супруги. Все они получили осколочные ранения. Дом полностью разбит – его невозможно отремонтировать.
Все разбито. И кухня, и гараж. Добротный дом был. Жили нормально. Теперь просто вывозим вещи, перевозим в квартиру то, что осталось. Здание там не подлежит ремонту. Разбито все вдребезги,
– рассказывает мужчина.
Некоторые дома не подлежат восстановлению / Александр Панченко (Courtesy Images)
Пострадали и другие жители поселка: один из мужчин, отец с сыном, женщина. Последняя вышла во двор убирать во время удара – она получила серьезную травму, по словам Панченко, прилетело в паховую зону. Как вспоминает голова, сила удара была очень страшна. Все, кто были на улице, на открытой местности, все погибли.
Последствия российского удара по 128 бригаде / Александр Панченко (Courtesy Image)
По словам головы поселка, около 5 домов не подлежат восстановлению – те, которые были в эпицентре взрыва. В них не только крышу снесло, но и наполовину повалило стены. В 32 домах поврежден шифер, в более 90 – выбило окна.
Еще одна местная жительница Заречного, имя которой не назвали, рассказала, что все пострадавшие гражданские в большинстве своем были с той улицы, куда был прилет. Обломки разлетелись на огромное расстояние.
Те, кто был дома, где было хоть какое-то укрытие, то здания их спасли. Кто был во дворе – получили осколочные ранения,
– говорит местная жительница.
Она добавила, что, несмотря на то, что осколки были небольшие, однако вследствие попадания в тело последствия тяжелые. У двух человек были травмы в области паха. Были очень большие кровопотери.
Что известно об ударе по 128 бригаде
- 4 ноября ВСУ официально заявили, что накануне российские войска нанесли удар по 128 ОГШБр, базировавшейся на Запорожье. Известно, что бойцов планировалось наградить в честь дня ракетных войск. В результате ракетного удара погибли 19 военнослужащих.
- Следователи Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту гибели военных и мирных жителей. Также правоохранители инициировали служебное расследование в отношении чиновников, организовавших мероприятие.
- Владимир Зеленский провел Ставку, одним из вопросов по которой был удар по 128 бригаде. В частности, он сообщил, что командира отстранили на время расследования. Ранее он заявил, что это трагедия, которой можно было бы избежать.