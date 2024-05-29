Удар по 128 бригаде на Запорожье: в прокуратуре рассказали про расследование

Россия в ноябре 2023-го года ударила по военным 128 отдельной горно-штурмовой бригады, которые выстроились для награждения в Запорожской области. Сейчас правоохранители расследуют госизмену и халатное отношение к военной службе.

Журналисты направили запрос в Офис генпрокурора. Согласно ответу, следствие пока не вручило подозрения ни одному, кто может быть причастен к гибели бойцов, информирует 24 Канал. Отметим, что россияне тогда ударили по одному из прифронтовых сел Запорожской области.

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"В указанном уголовном производстве проводится комплекс следственных (розыскных) и процессуальных действий с целью обеспечения полного, всестороннего, эффективного и беспристрастного исследования обстоятельств совершения уголовных правонарушений и окончания досудебного расследования в разумные сроки", – говорится в ответе Офиса генпрокурора.

Ответ Офиса Генпрокурора на запрос СМИ / Главком

Шпионские программы

Журналисты из материалов судебного реестра узнали, что следователи Государственного бюро расследований, которые занимаются этим делом, изъяли у командира реактивной артиллерийской батареи мобильный телефон и два ноутбука.

Согласно данным следствия, там установлено шпионское программное обеспечение. Так могла произойти утечка информации о местоположении армейцев. Часть бойцов 128 отдельной горно-штурмовой бригады участвовала в мероприятии по награждению ко Дню ракетных войск и артиллерии. Тогда оккупанты нанесли ракетный удар по защитникам.

Правоохранители в рамках расследования отдельно допросили заместителя командира разведывательной роты по морально-психологическому обеспечению. Он был среди тех военнослужащих, кто знал о награждении.

Армеец рассказал, что в середине октября 2023-го года у него были проблемы со входом в аккаунт в мессенджере Signal. Позже там публиковались данные о награжденных. По словам свидетеля, он сменил сим-карту и зашел в группу в этом мессенджере. Военнослужащий отметил, что в аккаунте с его предыдущим номером изменился никнейм, хотя боец его не менял. Суд арестовал телефон военного.

Дело развалилось

Следователи составили протокол о военном административном правонарушении в отношении командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады полковника Дмитрия Лысюка. Речь идет о бездействии военной власти. Обвиняли, что он в течение 3 – 7 ноября 2023-го года не сообщил о гибели армейцев руководителю Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны. Следствие утверждало, что так командир нарушил дисциплинарный устав ВСУ и внутренние инструкции Минобороны. Впрочем, прокуратура не собрала достаточно доказательств по этому поводу. У полковника Лысюка не отобрали объяснений, также не были указаны свидетели. В конце концов это дело развалилось в суде.

Удар по военным 128 бригады