Журналісти надіслали запит до Офісу Генпрокурора. Згідно з відповіддю, слідство поки що не вручило підозри жодному, хто може бути причетним до загибелі бійців, інформує 24 Канал. Зазначимо, що росіяни тоді вдарили по одному з прифронтових сіл Запорізької області.

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"У вказаному кримінальному провадженні проводиться комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою забезпечення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень і закінчення досудового розслідування у розумні строки", – йдеться у відповіді Офісу Генпрокурора.

Відповідь Офісу Генпрокурора на запит ЗМІ / Главком

Шпигунські програми

Журналісти з матеріалів судового реєстру дізналися, що слідчі Державного бюро розслідувань, які займаються цією справою, вилучили у командира реактивної артилерійської батареї мобільний телефон та два ноутбуки.

Згідно з даними слідства, там встановлене шпигунське програмне забезпечення. Так міг статися витік інформації про місцерозташування армійців. Частина бійців 128 окремої гірсько-штурмової бригади брала участь у заході з нагородження до Дня ракетних військ і артилерії. Тоді окупанти завдали ракетного удару по захисниках.

Правоохоронці у межах розслідування окремо допитали заступника командира розвідувальної роти з морально-психологічного забезпечення. Він був серед тих військовослужбовців, хто знав про нагородження.

Армієць розказав, що у середині жовтня 2023-го року у нього були проблеми з входом в акаунт у месенджері Signal. Пізніше там публікувалися дані про нагороджених. За словами свідка, він змінив сім-карту та зайшов у групу в цьому месенджері. Військовослужбовець зазначив, що в акаунті з його попереднім номером змінився нікнейм, хоча боєць його не змінював. Суд арештував телефон військового.

Справа розвалилася

Слідчі склали протокол про військове адміністративне правопорушення щодо командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади полковника Дмитра Лисюка. Мовиться про бездіяльність військової влади. Закидали, що він протягом 3 – 7 листопада 2023-го року не повідомив про загибель армійців керівнику Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Слідство стверджувало, що так командир порушив дисциплінарний статут ЗСУ та внутрішні інструкції Міноборони. Утім, прокуратура не зібрала достатньо доказів щодо цього. У полковника Лисюка не відібрали пояснень, також не були вказані свідки. Врешті ця справа розвалилася у суді.

Удар по військових 128 бригади