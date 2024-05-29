Журналисты направили запрос в Офис Генпрокурора. Согласно ответу, следствие пока не вручило подозрения ни одному, кто может быть причастен к гибели бойцов, информирует 24 Канал. Отметим, что россияне тогда ударили по одному из прифронтовых сел Запорожской области.
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"В указанном уголовном производстве проводится комплекс следственных (розыскных) и процессуальных действий с целью обеспечения полного, всестороннего, эффективного и беспристрастного исследования обстоятельств совершения уголовных правонарушений и окончания досудебного расследования в разумные сроки", – говорится в ответе Офиса Генпрокурора.
Ответ Офиса Генпрокурора на запрос СМИ / Главком
Шпионские программы
Журналисты из материалов судебного реестра узнали, что следователи Государственного бюро расследований, которые занимаются этим делом, изъяли у командира реактивной артиллерийской батареи мобильный телефон и два ноутбука.
Согласно данным следствия, там установлено шпионское программное обеспечение. Так могла произойти утечка информации о местоположении армейцев. Часть бойцов 128 отдельной горно-штурмовой бригады участвовала в мероприятии по награждению ко Дню ракетных войск и артиллерии. Тогда оккупанты нанесли ракетный удар по защитникам.
Правоохранители в рамках расследования отдельно допросили заместителя командира разведывательной роты по морально-психологическому обеспечению. Он был среди тех военнослужащих, кто знал о награждении.
Армеец рассказал, что в середине октября 2023-го года у него были проблемы со входом в аккаунт в мессенджере Signal. Позже там публиковались данные о награжденных. По словам свидетеля, он сменил сим-карту и зашел в группу в этом мессенджере. Военнослужащий отметил, что в аккаунте с его предыдущим номером изменился никнейм, хотя боец его не менял. Суд арестовал телефон военного.
Дело развалилось
Следователи составили протокол о военном административном правонарушении в отношении командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады полковника Дмитрия Лысюка. Речь идет о бездействии военной власти. Обвиняли, что он в течение 3 – 7 ноября 2023-го года не сообщил о гибели армейцев руководителю Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны. Следствие утверждало, что так командир нарушил дисциплинарный устав ВСУ и внутренние инструкции Минобороны. Впрочем, прокуратура не собрала достаточно доказательств по этому поводу. У полковника Лысюка не отобрали объяснений, также не были указаны свидетели. В конце концов это дело развалилось в суде.
Удар по военным 128 бригады
- Россия ударила по украинским защитникам 3 ноября 2023-го года. В результате атаки погибло 19 бойцов, еще 41 армеец был ранен. Предварительно, оккупанты атаковали ракетой "Искандер-М".
- Министр обороны Рустем Умеров убежден, что трагедии можно было избежать. Он отметил, что все было известно поминутно. Глава оборонного ведомства рассказал, что военных собрали во дворе дома. Тогда проигнорировали все правила маскировки и разместили рядом более десятка автомобилей.
- Известно, что захватчики поднимали в небо разведывательный БПЛА. После ракетного пуска была объявлена "ракетная опасность". Однако, военные не приняли никаких мер безопасности.