Россиян больше всего напрягает одно: что показали массированные удары по Крыму

В среду, 31 января, стало известно об ударе по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Россияне устроили настоящую истерику, ведь такой мощной атаки по военным объектам на полуострове еще не было.

Оккупантов очень волнует, что Украина имеет столько ракет. Это 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Мощная атака на "Бельбек"

Борис Тизенгаузен отметил, что, вероятнее всего, попало в пункт связи. Это очень важная цель. Россияне истерили из-за большого количества взрывов, которые были слышны в Севастополе.

Россияне сразу поднимают в воздух авиацию, когда есть информация, что по ним что-то летит. Враг поднимал вертолеты и частично самолеты. Однако в "Бельбек" еще не раз хорошо прилетит, Украина уже уничтожила там немало авиации врага.

Оккупанты насчитали 23 ракеты вчера. "А откуда у Украины теперь столько средств поражения? Что происходит?". Если брать по количеству ракет, это самая массированная за всю историю атака по российским военным объектам в Крыму. Поэтому их это сейчас очень напрягает,

– подчеркнул он.

Захватчиков всегда очень пугают новости о предоставлении Украине военной помощи от западных союзников. Они понимают, что атака на "Бельбек" – это тревожный знак перед следующими ударами.

Атака на "Бельбек": главное