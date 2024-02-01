Россиян больше всего напрягает одно: что показали массированные удары по Крыму
В среду, 31 января, стало известно об ударе по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Россияне устроили настоящую истерику, ведь такой мощной атаки по военным объектам на полуострове еще не было.
Оккупантов очень волнует, что Украина имеет столько ракет. Это 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Мощная атака на "Бельбек"
Борис Тизенгаузен отметил, что, вероятнее всего, попало в пункт связи. Это очень важная цель. Россияне истерили из-за большого количества взрывов, которые были слышны в Севастополе.
Россияне сразу поднимают в воздух авиацию, когда есть информация, что по ним что-то летит. Враг поднимал вертолеты и частично самолеты. Однако в "Бельбек" еще не раз хорошо прилетит, Украина уже уничтожила там немало авиации врага.
Оккупанты насчитали 23 ракеты вчера. "А откуда у Украины теперь столько средств поражения? Что происходит?". Если брать по количеству ракет, это самая массированная за всю историю атака по российским военным объектам в Крыму. Поэтому их это сейчас очень напрягает,
– подчеркнул он.
Захватчиков всегда очень пугают новости о предоставлении Украине военной помощи от западных союзников. Они понимают, что атака на "Бельбек" – это тревожный знак перед следующими ударами.
Атака на "Бельбек": главное
- Днем 31 января во временно оккупированном Крыму раздавались мощные взрывы. Известно, что в Севастополе примерно в 15:30 объявили воздушную тревогу, которая длилась три часа. Также оккупанты остановили движение по Керченскому мосту. Впоследствии там прозвучало по меньшей мере 5 взрывов. Россияне сообщали об отражении ракетной атаки.
- Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук намекнул на удар со стороны украинских сил по аэродрому "Бельбек" в Крыму. Военный рассказал, что в составе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации, а ее штатное место базирования – аэродром "Бельбек".
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты и в дальнейшем будут работать над уничтожением мощностей врага во временно оккупированном Крыму.