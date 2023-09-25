ГУР владеет уникальными данными: чем особенный удар по Курскому аэродрому

ВСУ 24 сентября нанесли удар по аэродрому "Халино" в Курске. Взрыв раздался, когда там происходило совещание командования авиаполка оккупантов. Украинская разведка оперирует уникальными данными.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Андрей Крамаров. Он заметил, что попадание в штаб Черноморского флота также состоялось во время совещания российского командования.

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"Наша разведка оперирует данными. Попадание в штаб Черноморского флота происходило во время совещания старшего офицерского командования. Сейчас попадание по аэродрому, который используется для нанесения ударов тактической авиацией. В момент проведения совещания был нанесен удар", – сказал он.

Отечественное производство

Андрей Крамаров подчеркнул, что ВСУ наносят удары по военным объектам на территории России. Кроме того, эффективность ударов выросла. Это говорит о том, что у Украины есть на вооружении соответствующие средства поражения.

Мы не используем для ударов по территории России западные образцы. К примеру, ракеты Storm Shadow. Это договоренность с нашими партнерами. Все, чем мы наносим удары по их территории, – это соответственно отечественная разработка и отечественное производство,

– объяснил военный эксперт.

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