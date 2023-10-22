Жертва ATACMS: в России похоронили топ-офицера, погибшего в результате удара по Бердянску – СМИ

Украина начала использовать против врага дальнобойные ракеты ATACMS. В России уже начали хоронить тех оккупантов, которые не пережили ударов этого вида вооружения.

Российские пропагандисты уже начали размещать первые некрологи на офицеров, которых ликвидировали в результате ударов ATACMS по вражеским аэродромам на оккупированных территориях. В частности, в Тверской области похоронили майора Сергея Короленко, пишет 24 Канал.

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Майор занимал важный пост

По информации вражеских СМИ, Короленко скончался 17 октября. Вероятно, в результате удара по аэродрому в Бердянске.

Он занимал должность старшего инженера авиационной службы 696 опытно-инструкторского вертолетного полка 344 Государственного центра боевого применения и переобучения летного состава минобороны России.

На похороны оккупанта пришли даже местные власти.

Удар по аэродромам Бердянска и Луганска