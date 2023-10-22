Жертва ATACMS: в России похоронили топ-офицера, погибшего в результате удара по Бердянску – СМИ
Украина начала использовать против врага дальнобойные ракеты ATACMS. В России уже начали хоронить тех оккупантов, которые не пережили ударов этого вида вооружения.
Российские пропагандисты уже начали размещать первые некрологи на офицеров, которых ликвидировали в результате ударов ATACMS по вражеским аэродромам на оккупированных территориях. В частности, в Тверской области похоронили майора Сергея Короленко, пишет 24 Канал.
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Майор занимал важный пост
По информации вражеских СМИ, Короленко скончался 17 октября. Вероятно, в результате удара по аэродрому в Бердянске.
Он занимал должность старшего инженера авиационной службы 696 опытно-инструкторского вертолетного полка 344 Государственного центра боевого применения и переобучения летного состава минобороны России.
На похороны оккупанта пришли даже местные власти.
Удар по аэродромам Бердянска и Луганска
- 17 октября ВСУ заявили об ударах по аэродромам в Луганске и Бердянске. OSINT-аналитики из проекта Oryx проанализировали потери врага в ходе этих атак.
- Согласно информации аналитиков, в результате ударов было уничтожено 7 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и два вертолета Ми-8. Кроме этого, получили повреждения еще 15 вражеских вертолетов – 8 единиц Ка-52 и еще 7 Ми-8.
- Следует отметить, что Бердянск использовался как основная передовая оперативная база на южной оси, которая обеспечивала как материально-техническое обеспечение, так и наступательную способность. Однако теперь этот город уже не так безопасен для оккупантов, каким было раньше.