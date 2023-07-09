Россияне ударили по Бериславу: снаряд попал возле больницы, у директора – контузия

Российские оккупанты ни на день не перестают атаковать мирные украинские города. 9 июля они ударили по Бериславу.

В Херсонской областной военной администрации рассказали об очередной вражеской атаке. К сожалению, в результате обстрелов есть пострадавшие.

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Россияне ударили по Бериславу

В Херсонской ОВА вечером 9 июля сообщили, что российская армия в очередной раз ударила по Бериславу. Один из снарядов попал возле местной больницы.

В результате обстрела пострадал директор медучреждения. 45-летний мужчина получил контузию.

Ему оперативно оказали помощь. Сейчас жизни и здоровью пострадавшего, к счастью, ничего не угрожает.

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