Взрыв, похоже, вызвала "другая команда", – Байден об ударе по больнице в Секторе Газа
Источник:Sky News
Президент США Джо Байден 18 октября прибыл с официальным визитом в Израиль. Во время совместной конференции с Биньямином Нетаньяху он подчеркнул, что удар по больнице в Секторе Газа, вероятно, нанесла "другая команда", намекая на боевиков ХАМАС и "Исламского джихада".
Самолет Байдена приземлился в Тель-Авиве 18 октября. Как сообщали в сети, президент США собирался задать Нетаньяху "несколько жестких вопросов".
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Байден прокомментировал удар по больнице в Секторе Газа
На совместной конференции премьер Израиля заявил, что "Хамас – это новые нацисты". Также Нетаньяху подчеркнул, что визит Байдена "во время войны" очень важен и утверждает, что "глубоко тронут".
Вместе с тем, Байден подчеркнул, что США позаботятся о том, чтобы у Израиля было все необходимое для защиты от боевиков. Также он прокомментировал удар по территории больницы в секторе Газа.
Я глубоко расстроен и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе. Судя по тому, что я видел, кажется, что это сделала "другая команда", а не вы. Но есть много людей, которые не уверены, поэтому нам придется преодолеть многое,
– заявил Байден.
Удар по больнице в Секторе Газа: главное
- Вечером 17 октября больница "Аль-Ахли" в секторе Газа оказалась под ударом. Сетью сразу начали распространяться фотографии с масштабным пожаром.
- Боевики ХАМАС сразу обвинили в ударе Израиль. Впрочем, Нетаньяху отверг обвинения и подчеркнул, что ЦАХАЛ не нанес ракетный удар.
- Террористы также заявили о якобы 500 раненых и десятках погибших. В сети сразу же начали публиковать фотографии, на которых показывали мешки с жертвами. Вместе с тем, в Израиле заявили об около 200 пострадавших в Секторе Газа.
- Удар по больнице в секторе Газа вызвали массовые протесты во многих странах. Люди срывали флаги Израиля и выступали в защиту палестинцев.
- Армия обороны Израиля заявила, что не наносила удар по территории Израиля. Там подчеркнули, что на территорию госпиталя упала ракета боевиков.