ХАМАС выиграл информационную битву: как этому поспособствовали западные СМИ

Боевики ХАМАС обвинили ЦАХАЛ в ударе по больнице в Секторе Газа, что повлекло за собой массовые антиизраильские протесты в разных странах. Частично в этом виноваты западные СМИ, давшие слово террористам.

Политтехнолог Михаил Шейтельман сказал 24 Каналу, что инцидент 17 октября является результатом информационной политики, когда дают слово обеим сторонам.

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"В частности, это все раскрутили западные СМИ. Разожгли такой мировой пожар, который едва удалось потушить", – отметил Шейтельман.

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Несмотря на все "достижения" российской пропаганды, вряд ли ХАМАС брал пример с нее. Гораздо успешнее в этом Катар, телевизионную сеть которого Al Jazeera знают во всем мире.

Учитывая, что Катар во многих вещах финансирует Сектор Газа, то, я думаю, что это катарская школа пропаганды,

– предположил Шейтельман.

К слову, боевики ХАМАС не первые выступают на фоне трупов. Такое уже делал Евгений Пригожин с погибшими вагнеровцами. Возможно, они "вдохновились" фильмом Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек", где маньяк выкладывал из трупов разные картины.

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