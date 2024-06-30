Россияне ударили по центру Харькова: есть жертва и раненые, среди которых – 8-месячный младенец

30 июня оккупанты атаковали Харьков. В результате попадания КАБа почти в центре города есть раненые и жертва.

Во время воздушной тревоги, связанной с угрозой авиационных средств поражения для прифронтовых областей, в Харькове раздался взрыв. По словам мэра Игоря Терехова, враг попал управляемой авиационной бомбой почти по центру города.

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Пострадал младенец

Первый взрыв прогремел около 16:25. Позже Терехов уточнил, что попадание было в гражданское предприятие. Там вспыхнул пожар. Есть раненые.

Впоследствии стало известно, что пострадали 6 человек – 5 взрослых и один 8-месячный младенец.

Также глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что горит отделение почты. Возле него загорелось 7 грузовых автомобилей. Обследование места прилета продолжается.

По состоянию на 17:03 Игорь Терехов заявил, что есть информация об одном погибшем.

По состоянию на 17:08 количество раненых увеличилось до 8.

Напомним, что Харьков и его окрестности постоянно находятся под вражескими обстрелами. Особенно часто противник использует для атаки КАБы. Вчера, 28 июня, россияне ударили из авиации по центру Дергачей. Повреждена исключительно гражданская инфраструктура: частные жилые дома, пятиэтажки, автомобили, хозяйственные помещения, здания предприятия. Ранения получили двое мужчин 68 и 75 лет. 71-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.