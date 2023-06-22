Поражали и будем поражать, – Вениславский отреагировал на угрозы Шойгу

Министр обороны России заявил, что в случае ударов ракетами Storm Shadow по Крыму будут ответные удары по центрам принятия решений. Впрочем, в этих угрозах нет ничего нового.

Это заявление достаточно показательно. Об этом 24 Каналу сказал член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Они сегодня уже четко отдают себе отчет: их так называемая "специальная военная операция", а на самом деле полноценная война, уж точно не ограничивается зонами, которые они себе рисовали в болезненном воображении,

– отметил член комитета ВР.

Все объекты на любой оперативной глубине страны-агрессора, которые она использует против Украины или посредством которых обеспечивает свои вооруженные силы, являются нашими законными военными целями.

"Они поражались и будут поражаться тогда, когда это будет необходимо с точки зрения военного командования Украины. Чем поражать – мы найдем. Я думаю, что впереди нас ждет много интересного, в частности в объектах, которые будут пылать на территории России", – подытожил Вениславский.

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