Поражали и будем поражать, – Вениславский отреагировал на угрозы Шойгу
Министр обороны России заявил, что в случае ударов ракетами Storm Shadow по Крыму будут ответные удары по центрам принятия решений. Впрочем, в этих угрозах нет ничего нового.
Это заявление достаточно показательно. Об этом 24 Каналу сказал член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
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Они сегодня уже четко отдают себе отчет: их так называемая "специальная военная операция", а на самом деле полноценная война, уж точно не ограничивается зонами, которые они себе рисовали в болезненном воображении,
– отметил член комитета ВР.
Все объекты на любой оперативной глубине страны-агрессора, которые она использует против Украины или посредством которых обеспечивает свои вооруженные силы, являются нашими законными военными целями.
"Они поражались и будут поражаться тогда, когда это будет необходимо с точки зрения военного командования Украины. Чем поражать – мы найдем. Я думаю, что впереди нас ждет много интересного, в частности в объектах, которые будут пылать на территории России", – подытожил Вениславский.
"Хлопок" на Чонгарском мосту: что известно
- Утром 22 июня стало известно о попадании по Чонгарскому мосту, что соединяет Херсонскую область и временно купированный Крым. Этим путем захватчики перерасывают живую силу и технику на Юг Украины.
- Аналитики считают, что для удара понадобилось две ракеты. Вероятно, говорится о дальнобойных Storm Shadow.
- Враг в истерике из-за атаки. Традиционно "простые россияне" предлагают бомбить Киев.
- Не обошли вниманием инцидент и местные предатели. Так, коллаборант Владимир Сальдо за "хлопок" обещает "возмездие" – удары по Одессе и Молдове.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что работа Сил обороны, Движения сопротивления и местного населения продолжается. Так что дальше будет.