Переправа стала решетом, нытье окупантов: все, что известно об ударе по Чонгарскому мосту
Утро 22 июня для окупантов началось не с кофе. Появилась информация о попадании по ряду мостов между Херсонщиной и временно оккупированным Крымом.
К слову, под атаку попал и Чонгарский мост. Все, что известно о повреждении переправы и нытье окупантов, читайте в материале 24 Канала.
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Мост превратился в решето
Телеграмм-каналы окупантов сообщают, что ВСУ якобы атаковали мост дальнобойными ракетами Storm Shadow.
Удар по Чонгарскому мосту ВСУ нанесли примерно в пять утра. Снаряд пробил мост насквозь в двух местах. Также повреждено дорожное покрытие дублирующего моста,
– жалуются русские.
Как отмечает глава полуострова Сергей Аксенов, взрывотехники проводят на мосту экспертизу для оценки типа боеприпаса, а профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.
На фото, которые распространили в соцсетях, видно, что мост превратился в решето, есть значительные повреждения.
Поврежденный Чонгарский мост / Фото из соцсетей
Что известно о Чонгарском мосте
Чонгарский мост проходит через залив Сиваш на перегоне Новоалексеевка – Джанкой. В 2014 году, в ответ на оккупацию Крыма Россией, правительство Украины поручило заминировать старый и новый мост с украинской стороны.
25 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что Чонгарский мост был заминирован, но украинским военным противостояли превосходившие в 15 раз силы. Ранее в сети распространяли информацию, что якобы перед российским вторжением в Украину Чонгар разминировали.
Как сейчас выглядит "усталый мост": смотрите видео из сети
Причиной могло быть "землетрясение"
Представитель председателя Одесской ОВА Сергей Братчук считает, что есть несколько версий произошедшего. В частности, причиной может быть землетрясение, всколыхнувшее временно оккупированный Крым. Почувствовали толчки вблизи Севастополя.
Другая версия – что мост через Чонгар наконец-то начал разминироваться, но нехорошим образом для оккупантов. И сейчас мы говорим, что процесс деоккупации украинского Крыма начался, и сейчас есть продолжение,
– подчеркнул Братчук.
Где расположен Чонгарский мост: смотрите карту
Какое значение для окупантов имеет Чонгарский мост
Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский отметил, что повреждение моста в Чонгаре имеет очень большое значение.
- Во-первых, это удар по военной логистике окупантов. Некоторые пропагандисты уже написали панические публикации о мосте (когда взорвали ГЭС, они молчали – значит, мост в Чонгаре прямо затрагивает их интересы).
- Во-вторых, психологическое влияние на оккупантов и оккупационных властей. Нет ни одного места на территории Херсонщины, где они могли бы чувствовать себя в безопасности.
Соболевский подчеркнул, что отработка по таким объектам прямо указывает на то, что характер боевых действий на Юге в недалекой перспективе станет более динамичным.
Видео сразу после прилета по Чонгарскому мосту: смотрите видеоОбратите внимание! Крым с Херсонской областью соединяют три дороги: две в районе Армянска (через Каланчак и Чаплинку) и одна в районе Джанкоя через Чонгар. Последняя – самая удобная для перевозки военной техники в Запорожскую область.
Реакция ГУР
Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов прокомментировал события на Чонгарском мосту.
"Ничего нового эти скучные и депрессивные пропагандисты, ксенофобы и имперцы уже нам сказать не могут. Уже все сказано. Теперь будут говорить только украинцы", – подчеркнул Юсов.
Он добавил, что анализировать происходящее на временно оккупированных территориях по военной целесообразности будут уже после освобождения этих оккупированных территорий. И это обязательно произойдет.
"Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, Движения сопротивления, местного населения, ожидающего возвращения украинской законной власти на этих территориях. Можно лишь комментировать, что дальше будет", – сказал представитель ГУР.
Пропагандист жалуется на удары по Чонгарскому мосту: видео